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Пять самых грязных предметов в офисе, где бактерий и вирусов больше всего

03.03.2020 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Bustle назвал пять самых загрязненных вирусами и бактериями предметов в офисе. Конечно, совсем ограничить себя от вирусов не получится — но лишний раз помыть руки после того как вы, например, подержались за лестничные перила, не помешает.


Фото: Annie Spratt / Unsplash

Общий кран

Чаще всего в общей зоне отдыха больше всего вирусов: подумайте, сколько людей проходят через нее ежедневно. Маленькое исследование проводило американское издание The Pittsburg Post-Gazette: так вот, у них одним из самых загрязненных вирусами предметов оказался кран в общей комнате. Хорошей идей будет приучить себя мыть руки после того, как вы покидаете общую зону отдыха.

Лестничные перила

В исследовании CBS News одним из самых загрязненных объектов были перила Хорошая новость в том, что на стальных перилах для лестниц вирусы не живут так долго, как на перилах из других материалов.

Клавиатура

В разных исследованиях клавиатура занимала лидирующую позицию среди загрязненных предметов в офисе, так что протирать ее дезинфицирующей салфеткой может быть хорошей идеей. Можно также обзавестись санитайзером на рабочем месте, чтобы обрабатывать руки время от времени.

Общая посуда

Американская организация NSF International посчитала, что, например, на общей кофемашине может быть больше вирусов и бактерий, чем на выключателях и дверных ручках (которые традиционно кажутся нам очень грязными). 

Любой телефон

В исследовании 2017 года ученые из университета Аризоны пришли к выводу, что на поверхности смартфона может оказаться в десять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. В этом есть смысл, если подумать: унитазы регулярно чистят — в то время как дезинфекцией телефонов мало кто занимается. Их тоже советуют протирать.

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Теги: Новости
 
 
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Конечно, совсем ограничить себя от вирусов не получится - но лишний раз помыть руки после того как вы, например, подержались за лестничные перила, не помешает.
 
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