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Чиновники рассказали, куда бюджетники могут обратиться с вопросами по зарплатам
Источник материала: Tut.by
В Минтруда продолжают мониторинг начисления зарплат бюджетников по новым правилам,
28 февраля Александр Лукашенко
По его словам, Комитет госконтроля, соответствующие министерства, профсоюзы занимаются уточнением ситуации.
— Это же самая элементарная бухгалтерия — в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему этого не произошло… Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно — и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать, — добавил президент.
В Минтруда 3 марта рассказали, куда бюджетники могут обращаться по вопросам начисления зарплат.
— В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительных разъяснений как работникам бюджетных организаций, так и бухгалтерским службам, нужно обращаться в Министерство труда и социальной защиты либо профильные ведомства: министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризм. — рассказывают в Минтруда.
С вопросами по начислению зарплат можно обратиться в Минтруда в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (по телефону 017−306−41−81) и по субботам (7 марта — 9.00 до 12.00, звонить по телефону 017−306−37−94; 14 марта — 9.00 до 12.00, звонить по телефону 017−309−93−00; 21 марта — с 11.00 до 14.00, звонить по телефону 017−306−37−80).
В рабочие дни также можно обратиться на информационную линию Минтруда по номеру телефона 017−309−9−309 (с 9.00 до 10.30).
По вопросам начисления зарплат бюджетникам также можно написать на электронную почту Минтруда mlsp@mintrud.gov.by.
В Минтруда отмечают, что в профильных министерствах также работают прямые телефонные линии.
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко
Правительство ранее
Министры труда и финансов до 10 февраля должны были отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».
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Специалисты также рассказали, куда могут обращаться работники, а также сотрудники бухгалтерий с вопросами по начислению зарплат в бюджетных организациях.
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