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Чиновники рассказали, куда бюджетники могут обратиться с вопросами по зарплатам

03.03.2020 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минтруда продолжают мониторинг начисления зарплат бюджетников по новым правилам, сообщили в ведомстве. Специалисты также рассказали, куда могут обращаться работники, а также сотрудники бухгалтерий с вопросами по начислению зарплат в бюджетных организациях. Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому рассчитывают зарплаты. У некоторых учителей, работников детских садов, ДЮСШ, медиков, работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской. В феврале в Минтруда сообщили, что большинство фактов снижения зарплаты за январь при проверке не подтвердились, но в отдельных случаях было падение зарплат, в некоторых — больше чем на 100 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

28 февраля Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с зарплатами бюджетников, которые рассчитали по новой схеме. Президент заявил, что нужно разобраться с вопросами, которые появились у работников бюджетных организаций по их январским заработкам. «Сейчас люди получили зарплату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьезно разобраться», — сказал президент 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов.

По его словам, Комитет госконтроля, соответствующие министерства, профсоюзы занимаются уточнением ситуации.

— Это же самая элементарная бухгалтерия — в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему этого не произошло… Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно — и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать, — добавил президент.

В Минтруда 3 марта рассказали, куда бюджетники могут обращаться по вопросам начисления зарплат. 

— В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительных разъяснений как работникам бюджетных организаций, так и бухгалтерским службам, нужно обращаться в Министерство труда и социальной защиты либо профильные ведомства: министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризм. — рассказывают в Минтруда.

С вопросами по начислению зарплат можно обратиться в Минтруда в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (по телефону 017−306−41−81) и по субботам (7 марта — 9.00 до 12.00, звонить по телефону 017−306−37−94; 14 марта — 9.00 до 12.00, звонить по телефону 017−309−93−00; 21 марта — с 11.00 до 14.00, звонить по телефону 017−306−37−80).

В рабочие дни также можно обратиться на информационную линию Минтруда по номеру телефона 017−309−9−309 (с 9.00 до 10.30).

По вопросам начисления зарплат бюджетникам также можно написать на электронную почту Минтруда mlsp@mintrud.gov.by.

В Минтруда отмечают, что в профильных министерствах также работают прямые телефонные линии.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

Министры труда и финансов до 10 февраля должны были отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Специалисты также рассказали, куда могут обращаться работники, а также сотрудники бухгалтерий с вопросами по начислению зарплат в бюджетных организациях.
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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