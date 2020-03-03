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Движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске готовы открыть 6 марта

03.03.2020 18:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хорошая новость для автомобилистов. Движение по путепроводу на улице Железнодорожной могут открыть уже 6 марта,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске готовы открыть 6 марта

Специалисты предприятия «Гордорстрой» сделают это на два с половиной месяца раньше заявленного срока. В ближайшее время предстоит укладка асфальта.

Движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске готовы открыть 6 марта

Однако запуск движения не означает полное окончание работ на объекте. Еще не будет контактной сети для троллейбусов. А вот для машин и автобусов движение будет открыто. 

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Хорошая новость для автомобилистов. Движение по путепроводу на улице Железнодорожной могут открыть уже 6 марта,  сообщили в программе...
 
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