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Развенчан один из главных мифов о профилактике рака

03.03.2020 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: asj-35off.ru

Эти меры, вопреки распространенному мнению, также будут практически бесполезны для профилактики инсультов и инфарктов.

Такие выводы были сделаны на основе двух обзоров, опубликованных в  British Journal of Cancer и Cochrane Database of Systematic Reviews. Их главный вывод: биологически активные добавки с омега-3 жирным кислотами почти никак не влияют на предупреждение рака, инфарктов и инсультов, пишут Медновости.

Более того, ученые пришли к выводу, что эти добавки способны незначительно уменьшить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от них, однако при этом повышается риск рака простаты. В целом же как полезные, так и вредные эффекты добавок с омега-3 жирным кислотами оказались совсем не большими.

Включение в рацион омега-3 кислот в последнее время широко пропагандировалось во всем мире. Согласно распространенному мнению, они защищают от многих заболеваний и продлевают молодость. Конечно, омега-3 жирные кислоты полезны для здоровья и являются важным компонентов диеты. Их много в орехах, семенах, жирной рыбе.

В своих исследованиях авторы в основном изучали влияние добавок с жирными кислотами – то есть рыбьего жира. Что касается употребления непосредственно жирной рыбы, богатого источника омега-3 с длинной цепью, то его влияние на организм до конца неясно. Известно, что жирная рыба очень питательна, в ней высокое содержание белка и таких важных микроэлементов, как селен, йод, витамин D и кальций. «Это гораздо больше, чем источник омега-3», – рассказал ведущий автор обоих исследований Ли Хупер из Университета Восточной Англии.

 
 
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Эти меры, вопреки распространенному мнению, также будут практически бесполезны для профилактики инсультов и инфарктов.
 
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