От Лувра до Диснейленда: что закрыто из-за коронавируса

Источник материала: Ежедневник

Коронавирус медленно расползается из Китая по всему миру, и везде, куда он приближается, перед ним спешат захлопнуть двери.

1 марта парижский Лувр остался закрытым: туристов не пустили на просмотр музейных ценностей из-за сотни подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции. Сотрудники крупнейшего музея мира на следующий день отправились получать инструкции в Комитет по охране труда и обсуждать возможность возобновления работы, пишет rbc.ru со ссылкой на CNN.

Несколько музеев в Милане закрылись на фоне распространения коронавируса по северной Италии. Правда, Миланский собор 2 марта все же принял решение пускать группы с заранее запланированными экскурсиями, чтобы избежать скопления большого количества людей внутри. Оперный театр «Ла Скала», еще одно популярное место Милана, временно отказался от гостей.

Венецианский музей Коллекция Пегги Гуггенхайм в Палаццо Веньер дей Леони ограничил ежедневный поток посетителей с требованием соблюдать дистанцию и не приближаться друг к другу менее чем на метр.

В азиатских странах замирают крупные парки развлечений. Южнокорейский дворцовый комплекс Кенбоккун приостановил групповые экскурсии, но пока что пускает туристов без сопровождения гидов. Национальный музей Кореи и Музей современного искусства не работают.





Башня Tokyo Skytree – выдающаяся на 634 метра в небо достопримечательность японской столицы – закрылась 1 марта и не планирует принимать туристов до 15 марта. Закрыто несколько японских музеев, в том числе Художественный музей Мори, Национальный музей современного искусства и Национальный музей Киото. Со спортивными массовыми мероприятиями в Японии тоже возникли проблемы. Например, Токийский марафон 1 марта начался со значительной задержкой.





Шанхайский Диснейленд и вовсе прекратил устраивать гостям сказку с 24 января. Пока неизвестно, когда он возобновит работу. На сайте парка развлечений говорится, что администрация «находится в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения» и объявит дату открытия, как только получит информацию о том, что обстановка безопасна.

Диснейленд в Гонконге тоже временно закрылся, как и местный океанариум, – без даты открытия. В Таиланде крупнейший тематический парк Legend Siam был вынужден приостановить работу с 3 марта из-за падения числа посетителей.

С новыми подтверждениями случаев инфицирования растет вероятность закрытия других учреждений культуры, парков и зон отдыха. Поэтому прежде чем планировать поездки, следует проверить информацию о режиме работы на официальных сайтах.