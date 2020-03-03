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«Продолжили бы сидеть дома». Что белорусы думают о сокращении декретного отпуска и повышении пособий

03.03.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинство белорусов считают нынешнюю продолжительность отпуска по уходу за ребенком оптимальной и полностью проводят в декрете три года. Однако многие были бы не против сократить его до двух лет и получать взамен повышенное пособие, а некоторые согласны уходить в декрет на полтора года и получать в это время 80% своей зарплаты. Об этом говорят результаты исследования «Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей», посвященного в том числе отпуску по уходу за ребенком и детским пособиям.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей» — исследование, проведенное Исследовательским центром ИПМ и BEROC. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек (репрезентативная выборка для Беларуси) в возрасте от 18 до 59 лет.

«Люди не видят центральной роли пособий в стимулировании рождаемости»

По мнению участников опроса, пособия по уходу за ребенком и их размер в целом не влияют на решение завести детей. Только 18,3% респондентов считают, что многие рожают лишь для того, чтобы три года получать пособие. 23,2% отметили, что пособие никак не влияет на появление детей.

— Большинство людей, 43%, сказали, что без пособий люди рожали бы меньше, потому что семьям без них очень тяжело. То есть люди считают, что пособие — это необходимая социальная поддержка, но при этом не видят их центральной роли в стимулировании рождаемости, которую хотело бы, наверное, видеть государство, — объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Исследование показало, что некоторые действующие правила выплаты детских пособий белорусы считают несправедливыми. Так, 54,8% отметили как несправедливость то, что пособие сокращается наполовину, если мать или отец выходят из декрета, а 52,85% — то, что неработающий пенсионер не может оформить на себя отпуск по уходу за ребенком. Вместе с тем 62,7% считают справедливым то, что размер пособия не зависит от зарплаты родителей.

— Если роль пособия по уходу за ребенком является больше социальной, то логично, что оно должно быть одинаковым для всех, чтобы поддержать какой-то минимальный уровень дохода, пока один из родителей сидит в декретном отпуске, — поясняет Катерина Борнукова.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

«Мужчины боятся, что их засмеют». Почему в декрет в основном уходят женщины и что заставляет их вернуться на работу раньше срока

Продолжительность нынешнего трехлетнего декретного отпуска 80,3% белорусов считают оптимальной, хоть, отмечает Катерина Борнукова, «в Беларуси один из самых длинных декретных отпусков в мире и, по мировым меркам, он не является нормальным». В абсолютном большинстве случаев в отпуск по уходу за ребенком уходила мама. Так ответили 97,3% опрошенных.

— Если мать не выходила в декретный отпуск, то чаще всего вообще никто не оформлял декретный отпуск (1,5%). Либо выходил отец ребенка или другие члены семьи, но на эти варианты в сумме пришлось меньше процента, — добавляет Катерина Борнукова.

В основном белорусы считают, что в декретный отпуск идут именно женщины, потому что ребенку в этом возрасте больше нужна мать (63,9%) и потому что большинство женщин зарабатывают меньше, чем мужчины (39,6%). Еще 22,1% ответили, что мужчинам сложно уйти в декрет из-за работодателя. При этом нашлось достаточно тех, кто считает, что кормить семью — обязанность мужчины (27,2%), мужчины не смогут справиться с ребенком до трех лет (23,7%), женщины реже настроены на карьерный рост (9,2%) и даже что мужчин, пожелавших уйти в отпуск по уходу за ребенком, засмеют (8,2%).

Также результаты опроса показали, что три четверти белорусок (72,1%) провели в отпуске по уходу за ребенком все три года. Те, кто выходил раньше, сделали это в основном по финансовым причинам.

Вместе с тем 20,3% участников опроса, у которых есть дети, признались, что вышли бы из декрета раньше, если бы у родственников была возможность присматривать за ребенком, а 10% — если бы были возможности пристроить его в ясли или сад. Эксперты предположили, что проблему их нехватки могли бы решить частные детские сады. Белорусы в целом согласились, но если частные садики будут частично оплачиваться государством (30,1%) или государство даст им льготы, которые позволят снизить цены (26%).

«Если бы появился вариант с двумя годами декрета и повышенным пособием, им бы пользовались 10−20% населения»

Эксперты также решили выяснить отношение белорусов к различным реформам, связанным с продолжительностью декретного отпуска и выплатой пособий. Например, какой вариант им понравился бы больше — получать обычное пособие в течение трех лет или повышенное, но в течение двух (ранее в BEROC подсчитывали, что сокращение отпуска по уходу за ребенком до двух лет с сохранением общей суммы пособия помогло бы увеличить ВВП). Оказалось, что только треть опрошенных (35,7%) можно назвать строгими сторонниками действующей сейчас системы. При этом 10,9% заявили, что перешли бы на вариант с двумя годами декрета и повышенным пособием.

— Еще 10% населения колеблются: почти согласны на такой вариант, но не полностью в нем уверены. Такой низкий уровень поддержки статус-кво — это большой сигнал о готовности части общества к каким-то переменам. Если такой вариант появится, им будет пользоваться значительная часть населения, 10−20%, — отмечает Катерина Борнукова.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Есть еще один возможный вариант: сохранить декрет трехлетним, но при этом пособие выплачивать два года. Похожая система действует в России, где в отпуске по уходу за ребенком можно провести три года, но пособие платят только первые полтора.

— Всего 11% населения уверены, что в такой ситуации люди продолжили бы сидеть дома до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года, а не выходили на работу, когда ему исполнится 2 года. А 26% считают, что все выходили бы на работу в тот момент, когда заканчивается пособие. Несмотря на то, что ранее большинство респондентов высказались, что детям лучше идти в сад в 3 года, в отсутствие финансовой поддержки многие вышли бы на работу раньше, — говорит Катерина Борнукова.

Эксперты предложили белорусам высказаться о еще одном варианте реформы: получать обычное пособие в течение трех лет или пособие в размере 80% зарплаты родителя, но в течение полутора лет. Такой вариант Катерина Борнукова называет «достаточно экстремальным»:

— Во-первых, это отпуск по уходу за ребенком всего полтора года, а во-вторых, для многих сегодня пособие получается больше, чем 80% зарплаты. Тем не менее то, что почти 14% поддерживают такой вариант, стало для нас приятным удивлением.

Но в целом больше половины опрошенных (56,1%) в такой ситуации предпочли бы сохранить трехлетний декрет и действующий сейчас размер пособия.

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Об этом говорят результаты исследования «Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей», посвященного в том числе отпуску по уходу за ребенком и детским...
 
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Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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