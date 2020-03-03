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Победителей конкурса «100 идей для Беларуси» наградили в Минске

03.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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 Церемония награждения победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась сегодня в конференц-центре отеля «Мариотт» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации «Общество, экономика и социальная сфера» победителями стали проекты «Аудиокнига «Спадчына» авторского коллектива учащихся 10-го класса гимназии №1 Борисова Анны Акуленко и Павла Иванова, а также «Информационный портал «Пляцоўка бай» студента 3-го курса факультета физики и информационных технологий Ильи Головача и ассистента кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексея Зайцева.

В номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» отмечены проект «Экологическая карта» учащихся 10-го класса средней школы №2 Кировска Алины Потяговой и Елизаветы Пяловой, проект ReBottle инженера-проектировщика УП «Минскпроект» Михаила Приборца, научного работника научно-исследовательской лаборатории «Материалы и элементы электронной и сверхпроводниковой техники» БГУИР Михаила Буневича и специалиста по информационной работе ООО «Новые технологии» Натальи Бондарь.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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 Церемония награждения победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась сегодня в конференц-центре отеля «Мариотт» в Минске, передает...
 
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