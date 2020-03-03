ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

03.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

На базе Беняконской школы на минувшей неделе прошли занятия областной школы специалистов отделов образования, методистов районных учебно-методических кабинетов, курирующих воспитательную работу.
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

— Сегодня неслучайно проводим выездное занятие нашей школы на базе Вороновского района, — обратилась к коллегам заместитель начальника Центра идеологической, воспитательной и социальной работы Гродненского областного института развития образования Людмила Кивлюк. — Педагоги района принимают активное участие в инновационной деятельности и уделяют большое внимание расширению экспериментального поля.


«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

Своими опытом и наработками, направленными на повышение качества воспитания, креативно поделились учителя, ученики и родители восьми учреждений образования, которые являются республиканскими инновационными площадками.


«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

С особым интересом гости слушали жирмунских педагогов и школьников, которые сделали большие шаги в изучении краеведения: это и происхождение местных фамилий, топонимики их сельсовета. Ребята стараются сохранить аутентичность традиционной культуры родного края для будущих поколений и популяризируют его, выступая в радиопередачах «Воранаўскага весніка». Интересные обряды и традиции удалось также записать творческой команде Радунского центра туризма, краеведения и экологии.


«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

Полезен для изучения коллег и опыт педагогов Вороновщины в воспитании личности ученика. В Дотишской школе формируют гражданскую идентичность. Ребята в рамках молодежной переговорной площадки «Диалог успешных» встречаются с руководителями и представителями социума аг. Дотишки, проводят интерактивные занятия с элементами тренинга по принципу «равный обучает равного» и др. В Полецкишской школе формируют у педагогов, учащихся, родителей умение сотрудничать, вести диалог, а главное — конструктивно разрешать конфликты. В Клайшанской активно вовлекают детей в физкультурно-оздоровительную деятельность. И в шестой школьный день заниматься физкультурой приходят не только нынешние ученики, но и выпускники.


«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

Отрадно, что педагоги ориентируют ребят в профессию. Будущих бизнесменов растят в Погородненской школе и Начском УПК. Погородненские ребята учатся азам земледелия у местных фермеров — братьев Витукевичей и реализуют выращенные своими силами овощи. Начские школьники заняли свободную нишу в сфере бизнеса в своей деревне — разрабатывают оригинальные календари, визитки, открытки и др.

По мнению присутствующих, самый яркий проект — у Радунской школы. В ходе его реализации педагоги работали над проблемой этического общения подростков в интернет-пространстве. Взрослые смогли вовлечь ребят в совместную деятельность, итогом которой стала разработка виртуального школьного музея, онлайн-экскурсий по поселку и др. С удовольствием ученики принимают участие в работе школьного телевидения «Большая перемена». Об этом не раз писала районная газета.


«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории
«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

Занятие областной школы завершилось ТОП-сессией, на которой обсуждались научно-педагогические достижения и результаты инновационной деятельности.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

В тему


«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

Начальник отдела образования Валентина Люленко: «За последние пять лет в девяти учреждениях образования района реализовано десять инновационных проектов и один экспериментальный. В текущем году продолжается реализация семи инновационных проектов. Наиболее результативно в данном направлении работают коллективы Радунской, Беняконской и Погородненской средних школ».  

Ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно на телеграм-канале «Гродно Медиа Group». Подписывайтесь по короткой ссылке t.me/GrodnoMediaGroup
Самые интересные новости Вороновщины на телеграм-канале «Воранаўскай газеты». Подписывайтесь по ссылке t.me/vorannews

При любом использовании материалов активная гиперссылка на http://www.voran.by/ обязательна!

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе Беняконской школы на минувшей неделе прошли занятия областной школы специалистов отделов образования, методистов районных учебно-методических кабинетов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Базанов о новом хозяине минского «Динамо»: «Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика