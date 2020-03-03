«Диалог успешных», обучение на равных и азы предпринимательства. Учителя и школьники Вороновщины презентовали педагогам Гродненщины творческие лаборатории

Источник материала: Вороновская газета





На базе Беняконской школы на минувшей неделе прошли занятия областной школы специалистов отделов образования, методистов районных учебно-методических кабинетов, курирующих воспитательную работу.

















— Сегодня неслучайно проводим выездное занятие нашей школы на базе Вороновского района, — обратилась к коллегам заместитель начальника Центра идеологической, воспитательной и социальной работы Гродненского областного института развития образования Людмила Кивлюк. — Педагоги района принимают активное участие в инновационной деятельности и уделяют большое внимание расширению экспериментального поля.











Своими опытом и наработками, направленными на повышение качества воспитания, креативно поделились учителя, ученики и родители восьми учреждений образования, которые являются республиканскими инновационными площадками.















С особым интересом гости слушали жирмунских педагогов и школьников, которые сделали большие шаги в изучении краеведения: это и происхождение местных фамилий, топонимики их сельсовета. Ребята стараются сохранить аутентичность традиционной культуры родного края для будущих поколений и популяризируют его, выступая в радиопередачах «Воранаўскага весніка». Интересные обряды и традиции удалось также записать творческой команде Радунского центра туризма, краеведения и экологии.



















Полезен для изучения коллег и опыт педагогов Вороновщины в воспитании личности ученика. В Дотишской школе формируют гражданскую идентичность. Ребята в рамках молодежной переговорной площадки «Диалог успешных» встречаются с руководителями и представителями социума аг. Дотишки, проводят интерактивные занятия с элементами тренинга по принципу «равный обучает равного» и др. В Полецкишской школе формируют у педагогов, учащихся, родителей умение сотрудничать, вести диалог, а главное — конструктивно разрешать конфликты. В Клайшанской активно вовлекают детей в физкультурно-оздоровительную деятельность. И в шестой школьный день заниматься физкультурой приходят не только нынешние ученики, но и выпускники.



















Отрадно, что педагоги ориентируют ребят в профессию. Будущих бизнесменов растят в Погородненской школе и Начском УПК. Погородненские ребята учатся азам земледелия у местных фермеров — братьев Витукевичей и реализуют выращенные своими силами овощи. Начские школьники заняли свободную нишу в сфере бизнеса в своей деревне — разрабатывают оригинальные календари, визитки, открытки и др.

По мнению присутствующих, самый яркий проект — у Радунской школы. В ходе его реализации педагоги работали над проблемой этического общения подростков в интернет-пространстве. Взрослые смогли вовлечь ребят в совместную деятельность, итогом которой стала разработка виртуального школьного музея, онлайн-экскурсий по поселку и др. С удовольствием ученики принимают участие в работе школьного телевидения «Большая перемена». Об этом не раз писала районная газета.











Занятие областной школы завершилось ТОП-сессией, на которой обсуждались научно-педагогические достижения и результаты инновационной деятельности.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Начальник отдела образования Валентина Люленко: «За последние пять лет в девяти учреждениях образования района реализовано десять инновационных проектов и один экспериментальный. В текущем году продолжается реализация семи инновационных проектов. Наиболее результативно в данном направлении работают коллективы Радунской, Беняконской и Погородненской средних школ».

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