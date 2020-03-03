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В Барановичах безбилетница схватила за волосы и ударила контролера

03.03.2020 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах безбилетница схватила за волосы и ударила контролера
Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие произошло около 6 часов вечера 2 марта в Барановичах. По информации УСК по Брестской области, на остановке в рейсовый автобус зашли контролеры для проверки оплаты проезда пассажирами.

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У 44-летней пассажирки автобуса билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф, однако получила агрессивный ответ. Пассажирка схватила контролера за волосы и несколько раз ударила рукой.

Теперь в отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Республики Беларусь («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»). Ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

 
 
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