В Барановичах безбилетница схватила за волосы и ударила контролера

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, происшествие произошло около 6 часов вечера 2 марта в Барановичах. По информации УСК по Брестской области, на остановке в рейсовый автобус зашли контролеры для проверки оплаты проезда пассажирами.

У 44-летней пассажирки автобуса билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф, однако получила агрессивный ответ. Пассажирка схватила контролера за волосы и несколько раз ударила рукой.

Теперь в отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Республики Беларусь («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»). Ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.