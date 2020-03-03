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«Владимир Спиваков приглашает»: в Минске выступят звезды мировой оперы и балета

03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартует шестой международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». На белорусской сцене выступят звезды мировой оперы и балета, а также оркестр «Виртуозы Москвы», передает «МИР 24».

«Люблю я Беларусь, люблю публику. Это давняя история. Я здесь много лет выступаю и всегда уезжаю с ощущением встречи с дорогими друзьями, поэтому я никогда не отказываюсь от концертов в Беларуси. Единственное, что еще есть несколько городов, в которых мне хотелось бы сыграть. Это Витебск, например», – поделился народный артист СССР Владимир Спиваков.

Открытие состоится 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. А затем местного зрителя ждет еще целый ряд грандиозных концертов. Причем артисты выступят не только в столице, но также в Гомеле и Могилеве. В этом году фестиваль пройдет под знаком 75-летия Владимира Спивакова и 40-летия созданного им оркестра «Виртуозы Москвы».



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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В этом году фестиваль в Беларуси пройдет под знаком 75-летия Владимира Спивакова и 40-летия созданного им оркестра «Виртуозы Москвы».
 
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