В Минске возобновит работу автовокзал «Восточный»

Как стало известно, в первой половине марта 2020 года после почти четырехлетнего перерыва возобновит свою работу автовокзал «Восточный». Об этом сообщил заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор ТОЗИК. На перронах автовокзала уже появились новые табло, обновили указатели и таблички.

По словам Виктора Тозика, есть еще некоторые технические недоделки. «С 2016 года вокзал был законсервирован, сейчас он по минимуму возобновляет свою работу. Там будет задействовано только 30% пассажирского терминала, первый этаж, и персонала будет не более пяти человек. Сюда на первом этапе переведут минимальное число маршрутов, которые сегодня обслуживает «Минсктранс». Порядка трех городских маршрутов, у которых сегодня конечной станцией является «Автозаводская», которые ходят на Сосны, Стайки и Сокол, порядка пяти пригородных маршрутов и междугородние могилевского и гомельского направления – именно те, которые обслуживает «Минсктранс», – передает слова главы «Минсктранса» TUT.by .

На вопрос, почему автовокзал возобновляет работу, специалист ответил, что сегодня на автовокзале «Центральный» отсутствуют площадки для отстоя прибывающих автобусов. «Они паркуются где угодно. В том числе и на улице Бобруйской, где разворотное кольцо городского пассажирского транспорта, из-за чего возникают проблемы. За последние годы количество машин там увеличилось, в том числе и потому, что были приняты поправки в закон об автомобильном транспорте и часть нелегальных перевозчиков перешли в законную сферу деятельности», – пояснил представитель «Минсктранса».

Объясняя закрытие автовокзала, транспортники в свое время ссылались на то, что он был убыточным. Виктор Тозик пояснил, что изменилось за это время: «Когда в 2011 году открывали автовокзал «Центральный», основную часть перевозок перенесли туда. Понятно, что вокзал в центре города, рядом с железнодорожным, пассажир пошел туда. С 2011 по 2015 год объем перевозок по вокзалу «Восточный» упал почти в три раза. Зачем содержать его было? Да и в те годы население активно приобретало авто… Потому и было принято решение «Восточный» закрыть».

Виктор Тозик добавил, что рассуждать сегодня о пассажирских перевозках только с позиции рентабельности нельзя. «Сегодня пассажирские перевозки все планово убыточны, не только в Минске, но и в мире».

Напомним, «Восточный» закрыли в 2016 году, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на улице Бобруйской. С тех пор здание вокзала простаивало.