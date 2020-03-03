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Посольство Венгрии в Минске не будет повышать стоимость «шенгена» для белорусов до 80 евро

03.03.2020 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Венгрия считает неправильным то, что граждане Беларуси должны платить больший визовый сбор в период до вступления в силу соглашения об облегчении визового режима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в Минске на совместной пресс-конференции с его белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Посольство Венгрии в Минске не будет повышать стоимость «шенгена» для белорусов до 80 евро

«Мы считаем неправильным, что в этот переходный период граждане Беларуси должны платить больше за визы в Евросоюз. Поэтому выдача шенгенских виз в венгерском посольстве будет учитывать этот вопрос», — сказал глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, Венгрия также считает, что «процесс соглашения об упрощении визового режима, который был подписан между Беларусью и Европейским союзом, был достаточно медленным». «Мы просим, чтобы органы Евросоюза до июня ратифицировали и приняли упрощение визового режима», — добавил он.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Беларусь и ЕС подписали 8 января. Документы должны пройти процедуру ратификации в Национальном собрании Беларуси и Европейском парламенте. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Новая редакция Визового кодекса ЕС вступила в силу 2 февраля 2020 года. Помимо прочих изменений она предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран — до 80 евро, если иное не прописано в двусторонних соглашениях.

Еще в конце прошлого года МИД Беларуси призывал Евросоюз «использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов» на уровне 60 евро до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима, однако в ЕС ответили, что это невозможно.

 
Теги: Минск
 
 
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Вороновская газета
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Единство
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