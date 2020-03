Источник материала: Новости Волковыска

Apple согласилась урегулировать иск о замедлении старых iPhone, объяснив это нежеланием судиться. Она выплатит до $500 млн.

Компания Apple согласилась урегулировать иск, в котором ее обвиняют в замедлении старых iPhone при выпуске новых моделей. Она выплатить до $500 млн долларов, сообщает Reuters.

Потребители должны получить от Apple по $25 за каждый затронутый iPhone. В зависимости от общего количества пострадавших эта сумма может быть увеличена или уменьшена.

Минимальная общая сумма выплаты составит не менее $310 млн. Адвокаты пользователей получат до $93 млн или 30% от суммы $310 млн. Дополнительно они получат $1,5 млн на расходы.

Выплаты смогут получить американцы, владеющие смартфонам iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus, SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более новая. Также соглашение касается iPhone 7 и 7 Plus, которые до 21 декабря 2017 года работали под управлением iOS 11.2 или новее.

Apple отрицает, что нарушала закон, а на соглашение идет, чтобы не пришлось вести судебное разбирательство и оплачивать соответствующие издержки.

Остается добавить, что после скандального признания и извинений Apple, чтобы снизить градус напряжения, почти втрое снизила стоимость замены аккумуляторов (с $79 до $29) и добавила в новую версию iOS 11.3 возможность выключать функцию автоматического замедления iPhone при износе аккумулятора.

Но в итоге на Apple все равно обрушились десятки судебных исков. Ранее антимонопольные органы Италии и Франции оштрафовали Apple на 10 и 25 миллионов евро соответственно. Расследование против Apple по ситуации с замедлением iPhone открыли и в Минюсте США.

Подавшие иск потребители утверждали, что телефоны становились менее производительными после установки обновлений. Они начинали считать, что гаджеты подходят к концу своего жизненного цикла и требуют замены или новых аккумуляторов.