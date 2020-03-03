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За стихотворение в комментарии могут посадить на 3 года?

03.03.2020 19:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогерше грозит до трех лет ограничения свободы.

За стихотворение в комментарии могут посадить на 3 года?
Ольга Журавская. Фото: "Наш Дом".
В отношении видеоблогерши Ольги Журавской («Снимать разрешено») возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК РБ). 
Как сообщает "Витебская Весна", уголовное дело по ст. 369 УК возбудили против Ольги Журавский в ОВД администрации Первомайского района Витебска.

Согласно постановления, Журавская разместила на своем ютуб-канале видеоролик «Незваные гости/Продолжение истории», а также комментарий к нему, в которых имеются высказывания с негативной оценкой старшего инспектора отдела охраны правопорядка майора милиции Андрея Щеглова. Тем самым, по мнению милиционеров, Журавская «публично оскорбила последнего как представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей».

Как полагает сама блогерша, милиционера Щеглова оскорбил стих в комментариях под видео, который был опубликован, как утверждает Журавская, одним из подписчиков канала. По словам Журавской, автор комментария применил в стихотворении слово «козел» и сравнил сотрудника милиции с гамадрилом.

Блогерша уверяет, что стихотворный комментарий писала не она, а сам стих был позже кем-то удален. Причем удалили его в то время, когда автор блогеша не имела доступа к своему каналу.

В декабре 2019 года блог «Снимать разрешено» на youtube был взломан неизвестными лицами. Чуть позже в квартире Ольги был проведен обыск, в ходе которого милиционеры изъяли всю технику. По словам Журавской, все ее видеокамеры и компьютеры до сих пор находятся в Следственном комитете.

Между тем, в видеоролике «Незваные гости» звучат также слова «мудак» и «хрен». Но согласно Журавской, лингвистическая экспертиза, проведенная во время проверки по предварительному заявлению милиционера Щеглова, не признала их оскорбительными. Проверка проводилась на причастность блогера к преступлению по ст. 189 УК (Оскорбление). Уголовное же дело заведено по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти).

«Следователь мне сказал, что такое было распоряжение сверху. Так будут, значит, копать все. Ну, утверждать не могу, но, по-видимому, хотят меня наказать», - говорит Ольга Журавская.
 
Теги: Витебск
 
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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