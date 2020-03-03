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На суде убийцы стариков были немногословны. Что они сказали в последнем слове

03.03.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Прошу снисхождения у высокого суда и дать мне минимальное наказание. В содеянном искренне раскаиваюсь».

На суде убийцы стариков были немногословны. Что они сказали в последнем слове
Фото: Алесь Достанко
В здании Слуцкого суда продолжается судебный процесс над бандой, которая грабила стариков и сжигала их заживо. В понедельник, 2 марта, они сказали своё последнее слово.

Трое обвиняемыех были немногословны. Им понадобилось всего 2 минуты 19 секунд.

«Кур'ер» приводит цитаты обвиняемых.

33-летний Валентин Бушнин (обвинение запросило 18 лет):«Я прошу прощения у родственников погибших. Высокий суд, я прошу вас лишь об одном — судить меня за то, что лично я совершил. Я виноват только в том, что брал деньги у погибших. Я никогда не подстрекал никого к насилию и никакого насилия в отношении потерпевших не предпринимал. Пусть каждый отвечает за свои действия. Прошу вас объективно подойти к этому вопросу во время вынесения данного мне приговора».

25-летний Виталий Мятеж (обвинение запросило 22 года в колонии усиленного режима):

Обвиняемые из банды убийц стариков были немногословны. Что они сказали в последнем слове

«Прошу снисхождения у высокого суда и дать мне минимальное наказание. В содеянном искренне раскаиваюсь».

29-летний Виктор Скрундик (обвинение запросило исключительную меру наказания — расстрел):

«Прошу большое извинение у всех потерпевших, родственников погибших. И прошу вас обратить внимание на то, на что никто не обратил внимания — на моё чистосердечное признание. Как мы уже знаем, всех погибших похоронили и списали всё на несчастный случай. Я же содействовал следствию. Показал и рассказал, что на самом деле произошло. Прошу вас во всём разобраться и жестоко меня не наказывать».


Четвёртый фигурант — 36-летний Сергей Захарченя — обвиняется только в краже, произошедшей в конце 2018-го. Прокурор запросил ему 1 год исправительных работ. Он присутствовал на заседании, но ничего не говорил.

После слов обвиняемых суд объявил перерыв до четверга, 5 марта. Вероятнее всего, в этот день и будет оглашён приговор.

Напомним, что трёх жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всё это происходило в январе 2019 года. Всех их связывают родственные отношения. Как говорят жители деревни Ульяновка Слуцкого района, банда держала в страхе жителей этой и окрестных деревень.


Справка
29-летний Виктор Скрундик. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.
33-летний Валентин Бушнин. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.
25-летний Виталий Мятеж. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.
Все они были не просто знакомыми. Жёны Виталия Мятежа и Валентина Бушнина — сёстры Виктора Скрундика (одна из них родная, другая — двоюродная).
Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.
 
 
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«Прошу снисхождения у высокого суда и дать мне минимальное наказание. В содеянном искренне раскаиваюсь».
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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