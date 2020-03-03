Интеграцию могут отложить?

пишет Белсат. Кризис всегда сотрясал основания любой империи, создавал условия для высвобождения периферийных зон, расширял поле для геополитического маневра зависимых от империи территорий,Белсат.





Так произошло с Российской Империей в 1917 году и с советской в 1991 году. Однако большинство республик не смогли воспользоваться процессом разрушения СССР и построить стабильные демократические государства с опорой на Западный мир, что привело к серьезным осложнениям в последние годы.Современная Россия фактически обозначила себя как империю с претензиями к господству над своими бывшими сателлитами. Жертвами ее политики уже стали Грузия и Украина. В 2019 году всестороннему давлению, с целью интегрирования, подверглась Беларусь.









Нужно сказать, что белорусский режим довольно долго и успешно паразитировал на кризисных процессах в России. Сложилась парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, выживание белорусской системы зависит от России, но с другой, та же Россия является прямой угрозой для лукашенковской системы. Идеальная ситуация для белорусского руководителя — это та, когда Кремль занят решением внутренних и внешних проблем. В период с 2014 года Российская Федерация фактически была погружена в кризисы: война в Украине, Сирии, конфронтация с Западом и экономические санкции. И пока Россия была вовлечена в решение проблем по Украине и Сирии, Беларусь оставалась на обочине ее имперских устремлений. Но белорусская правящая элита не использовала эту возможность для укрепления энергетической, информационной, экономической безопасности страны, и Беларусь продолжала оставаться в зоне влияния России — ее геополитическим придатком.





К 2019 году Кремлю в общем удалось стабилизировать ситуацию (законсервировать кризисы), что позволило Москве вплотную заняться Беларусью. В течение всего прошлого года Россия вела настоящую интеграционную войну с Минском, используя информационное, политической и экономической давление. Беларусь напрямую столкнулась с угрозой потери суверенитета.





В ситуации пассивности и неспособности белорусской власти пойти на серьезные шаги по сохранению и укреплению независимости, надежда на «геополитическое чудо» т.е. на новый кризис империи, остается единственным выходом.





И такой кризис сейчас назревает. В конце февраля в Сирии произошло фактически прямое столкновение России и Турции, в результате российского обстрела в провинции Идлиб погибло 33 турецких военных. Это стало причиной напряжения в отношениях между Анкарой и Москвой, который грозится перерасти в затяжное противостояние. Дальнейшая эскалация и жертвы заставят российские власти переориентировать экономические и политические ресурсы и рычаги давления на российско-сирийско-турецкий фронт, а это в свою очередь, может отодвинуть «интеграционный вопрос» на второй план. Лукашенко снова может получить передышку в несколько месяцев, по крайней мере, информационная и энергетическая удавка немного ослабнет, что немаловажно в преддверии президентских выборов.









Тем не менее, как показывает логика действий власти в предыдущие годы, «передышка» используется для решения тактических задач, а не системных вызовов, таких как полная зависимость от энергопоставок или слабость национальных институтов. Вряд ли, в случае русско-турецкого конфликта, Лукашенко использует шанс и попытается ослабить привязку к России, скорее всего, он вернется в привычное для себя состояние «вечной дружбы с Россией» и «конструктивной интеграции».







