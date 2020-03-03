Модный дом дочери Кадырова добрался до Франции

Би-би-си посетила мероприятие, чтобы убедиться - большинство гостей показа либо ничего не знают "о политике", либо не хотят знать. Корреспондентмероприятие, чтобы убедиться - большинство гостей показа либо ничего не знают "о политике", либо не хотят знать.





Днем 25 февраля звезды собирались у одного из павильонов сада Тюильри. Здесь проходило одно из самых ожидаемых событий Недели моды - показ модного дома Dior.





Коллекция, за презентацией которой из первого ряда следила актриса Деми Мур, была посвящена правам женщин. Модели вышагивали по подиуму, над которым висели огромные световые инсталляции со словами "женщины возглавляют восстание" и "любовь женщины - неоплачиваемый труд" (за день до показа суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании).





Всего в десяти минутах ходьбы от Тюильри в особняке на Елисейских полях в это время тоже собиралась публика. Среди моделей, фотографов и дизайнеров, выстроившихся у стоек с шампанским и канапе, ходили женщины в хиджабах и тихо переговаривались между собой на чеченском языке.





Все эти люди тоже пришли на модный показ - представить свою коллекцию haute couture "Историю любви" в этот день решил модный дом Firdaws.

"Наша цель - рассказать о культуре всему миру"

Чеченский бренд в 2009 году создала жена главы Чечни Медни Кадырова, затем управление компанией передали дочери главы Чечни Айшат Кадыровой.





Презентации 21-летнего дизайнера до этого проходили только в Грозном, Москве и Дубае - в Европу свои платья она привезла впервые. Помимо самого шоу Кадырова также устроила в столице Франции вечер чеченской культуры.





Показ Firdaws проходил в одно время с Парижской неделей моды, но в ее программу не входил. Мероприятие устроили под эгидой фестиваля "Русские сезоны", который организуют российское правительство и министерство культуры.





Представители Firdaws сказали Би-би-си, что провели шоу за собственные средства. "Открытые медиа" ранее писали, что доходы и расходы ООО "Фирдаус" (владеет товарным знаком модного дома) за 2018 год составили примерно полторы тысячи рублей, хотя стоимость платьев доходит до нескольких сотен тысяч.





Для показа модного дома выбрали исторический Hotel Le Marois. Здание в середине XIX века построили для графа Маруа - мецената, отец которого был свидетелем на свадьбе у Наполеона Бонапарта. Позже в особняке жила Мари Дюплесси - прообраз главной героини "Дамы с камелиями" Александра Дюма-младшего.





Позже здание стало собственностью Французско-американской ассоциации - в особняке до сих пор регулярно встречаются представители дипломатической и бизнес-элиты этих стран.





Для показа в Париж привезли симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии под управлением дирижера Валерия Хлебникова.





"Мы сюда привезли в общей сложности 56 человек, народный оркестр. Я в Париже уже раньше был, но никто из моих коллег, кажется, не был", - рассказывал он Би-би-си, пока гости под присмотром чеченских секьюрити рассаживались по залам, украшенных картинами на сюжет "Амура и Психеи".





Гармонист Абабакар, приехавший во Францию с оркестром, сказал Би-би-си, что волнуется перед показом.





- А как вам Париж. Приятно здесь оказаться?





- Конечно! А кому не приятно в Париже? Впечатления самые лучшие.





На показ собрались СМИ - большинство из них, впрочем, привлекли не сами платья, а личность Рамзана Кадырова. Некоторых репортеров на мероприятие не пустили - корреспондент "Новый газеты" всю презентацию прообщался с охраной отеля.





Айшат Кадырова успешно скрылась от большинства журналистов, дав развернутые комментарии только каналам "Россия-1" и "Грозный". Интервью для чеченского телеканала у дизайнера взяла ведущая "России 24" Екатерина Гринчевская. Би-би-си она представилась при этом как директор Айшат Кадыровой.





Две минуты перед самым показом Кадырова уделила и корреспонденту Би-би-си.





- Вы решили представить коллекцию в Париже. Почему выбрали именно этот город? Почему не Грозный?





- "Да, очень волнительное событие", все рассказывай, что ты знаешь, - подсказывала Гринчевская. - Это как ответ на четвертый вопрос, как мы готовили!





- Катя! Я просто собраться не могу, - засмеялась Кадырова. - Да, это очень важное для меня событие. Моду, которой занимается Firdaws, я всегда воспринимала как часть культуры.





- А в Париж приехали, чтобы ее Европа увидела?





- Наша цель - рассказать о нашей культуре всему миру и о мировой культуре в Чечне.





Рассказала Кадырова и о том, что вдохновило ее на создание коллекции: "В основе - горы, небо и эдельвейс, этот цветок является талисманом любви и верности. Восемь лет назад я увидела, как мой отец дарит букет эдельвейсов моей маме. Чтобы найти эти цветы, папе пришлось провести в горах три дня! Тогда я захотела рассказать эту историю языком моды".





Отцу модельера въезд в Европу запрещен - в 2014 году Рамзана Кадырова внесли в санкционный список за поддержку аннексии Крыма и заявление о готовности отправить чеченцев на восток Украины. Сам он неоднократно критиковал западные страны за то, что в них "нет понимания обычаев, традиций, института семьи".





Как написал Кадыров после показа, гости смогли убедиться в том, что полтора миллиона жителей Чечни "живут мирной жизнью, имеют все гарантированные Конституцией свободы, радуются жизни, понимают моду, новые веяния, любят красиво одеваться".









Айшат Кадырова рассказывала, что "родители поддерживают ее и советуют", а поддержать ее в Париж приехала сестра. После этих слов Гринчевская увела дизайнера готовиться к показу - задать вопросы о санкциях в отношении ее отца Би-би-си не удалось.





Сама коллекция целиком состояла из платьев в пол, в том числе свадебных. Каждое из них было представлено в комплекте с хиджабом. Журнал Paris Match, выпустивший репортаж о мероприятии, обратил внимание, что модели "не позволили себе ни намека на улыбку" и отказались от традиционного для показов позирования.





Оркестр во время двадцатиминутной презентации исполнял народную чеченскую музыку, которая сначала неожиданно сменилась "Временами года" Антонио Вивальди, а затем темой из фильма "Ромео и Джульетта".





Гостям, среди которых были главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно, топ-модель Синди Бруна, а также послы России и арабских стран, платья, похоже, понравились - показ завершился продолжительными аплодисментами. Коллекция понравилась и всем зрителям, с которыми успела пообщаться корреспондент Би-би-си.

"Такие люди далеки от нашего мира"

Уже после шоу представители Firdaws не стали отвечать на вопрос Би-би-си, могло ли быть целью показа в Париже желание улучшить имидж Чечни, которая в Европе больше известна благодаря сообщениям о нарушениях прав человека.





В конце 2018 года 16 стран ОБСЕ, в том числе Франция, заявили о систематическом нарушении прав человека в Чечне. СМИ, в том числе Би-би-си, неоднократно писали о преследованиях, которым в республике подвергают независимых активистов, членов ЛГБТ-сообщества и простых граждан.





Большинство французских гостей, приглашенных на показ, о происходящем в Чечне не знали практически ничего.









- Коллекция отличная, очень много красивых платьев, я бы сама их носила. Не думаю, что она консервативная - она красивая и разнообразная, - поделилась с Би-би-си впечатлениями топ-модель Синди Бруна, участница показов Chanel, Alexander McQueen и Victoria's Secret.





- А что вы знаете о Чечне?





- Если честно, то ничего не знаю.





- Чечня известна тем, что там нарушают права человека и ущемляют права ЛГБТ.





- Я… не знала. Но спасибо, что рассказали.





Работавший на показе стилист, представившийся Майклом, рассказал, что остался доволен работой с Firdaws.





- Мне дали возможность представить мое видение без каких-либо условий. Работать с Айшат было здорово, она дала мне 100% свободы.





- А что вы знаете о Чечне?





- Я знаю что-то. Но в каждой стране есть свои проблемы. Тот факт, что меня пригласили, говорит о том, что они стараются быть открытыми.





Еще одна гостья, представившаяся моделью и архитектором, рассказала Би-би-си, что исповедует ислам и с удовольствием носила бы платья Firdaws - правда, без хиджаба - и что осуждает любые нарушения прав человека.





- Я не знала, что происходит в Чечне - узнала от вас, - сказала она. - Такие люди далеки от нашего мира. Для подобного поведения больше нет места. Мы все люди, мы все одинаковые. Важно уважать различия. Все имеют право любить друг друга - женщины женщин, мужчины - мужчин, трансгендеры. Это очень важно для будущих поколений.





События, подобные показу Firdaws, очень нужны Чечне для улучшения своей репутации, сказала Би-би-си предприниматель Мирель Жужу.





- Я про Чечню знаю - не только плохое, но и хорошее. Но, к сожалению, у этого региона плохой имидж в Европе. Людям оттуда нужно больше таких мероприятий, чтобы другие могли узнать, что они абсолютно нормальные, - считает она.

"О политике… потом"

Русскоязычные гости мероприятия, с которым пообщалась Би-би-си, не увидели никакого противоречия в том, что консервативную коллекцию исламской моды привезли в Париж. Светская дама Ирина Чайковская назвала решение показать коллекцию во Франции абсолютно логичным:





- Столько мусульман, сколько живет в Париже, мне кажется, нигде не живет!





- А что делать с тем, что семья Айшат так активно критиковала Европу?





- Вы знаете, я абсолютно далека от политики. Как говорил профессор Преображенский, о политике…. потом.





Глава компании "Курорты Чечни" Роза Арсанова, пришедшая на показ в платье Firdaws, рассказывала Би-би-си о том, как в результате показа "про чеченских женщин заговорили на всех мировых площадках.









- Именно такая коллекция объединяет Европу и Чечню! - заявила она.





Разное отношение к правам женщин в Европе и Чечне Арсанову не смущает.





- В Европе эмансипация, но я считаю, что даже в Европе везде всегда были главными мужчинами. Может, у нас это сохранилось больше, - сказала она. - Я как кавказская женщина считаю, что мужчина - глава семьи. Но мы также руководим, у нас есть право выбора, нас никто не ущемляет. Может, у Европы просто другое представление о чеченских женщинах.





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