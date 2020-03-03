Экономист: Белорусских чиновников нужно одеть в костюмы от «Знамя индустриализации»

«Беллегпром» снова взялся за секонд-хенды. Чиновники настаивают на регулировании деятельности магазинов. Об этом заявила председатель концерна Татьяна Лугина. По ее словам, в 2019 году было завезено товара по категории «секонд-хенд» на 78 миллионов долларов.





прокомментировал экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. Предложение белорусской чиновницы сайту Charter97.orgэкономист, руководитель аналитического центра «Стратегия»





- Она молодая симпатичная девушка, но, судя по тому, что говорит, с образованием ей не повезло. Экономической теории она не знает, а может — прикидывается. Я ее могу простить за молодость.





Пункт первый, конкуренция с секонд-хендом — это благо для «Беллегпрома». Если они будут производить продукцию лучше, чем, скажем, Великобритания или Германия, это замечательно. Но в секонд-хенде много продукции, которая произведена в Бангладеш, Пакистане, Индии, то есть в развивающихся странах. Если мы с вами сейчас поедем в Вашингтон, то не найдем там никакой американской кофточки или брюк. Ничего. Все швейное производство находится в странах азиатского региона.









На самом деле, эта руководительница должна понимать, что конкурирует она в данном случае не с секонд-хендом, а с определенным стилем, модой и идеями, которые производятся в третьих странах. А то, что ей мешают секонд-хенды, это крайне непрофессиональный подход. Люди будут покупать белорусскую одежду, только модную, хорошо пошитую, новую, из качественных материалов. У нас это было в 90-х годах, когда Брест стал швейной столицей СНГ. Там были десятки крупных компаний, которые снабжали модной и красивой одеждой практически всю Россию, Украину и Казахстан. Я это знаю, потому что мне приходилось консультировать такого рода производителей. Если бы «Беллегпром» закрыли и дали возможность вырасти брестским компаниям, то и разговора бы не было.





- По сути, Татьяна Лугина упускает возможность свободной конкуренции?





- Она мало знакома с реальной практикой. Секонд-хенды есть везде. Она просто нигде не была и ничего не покупала. Это эффект колхозного замыкания. Страна же закрытая.





Второй момент, она не знает, как конкурировать. Она не понимает, что это такое. Учиться надо. Я бы предложил им не закрывать, а стать одним из стимуляторов развития секонд-хенда для разных групп населения. Кто откажется покупать одежду по одному доллару?





Потому что когда заходишь в магазины «Беллегпрома», становится грустно, нужно делать так, чтобы был выбор. Если у тебя хорошая продукция, люди это купят. Надо поступать, как в азиатских единоборствах — использовать силу конкурента для усиления себя. Но нельзя просто прийти с провинциального предприятия и стать руководителем отрасли, там надо все-таки интеллект иметь для таких ситуаций.





- Почему за столько лет независимости не появился приличный производитель одежды? Тем более, что мы оплачиваем работу «Беллегпрома».





- В руководстве страны находятся выходцы из деревенских слоев и примкнувшие к ним неадаптированные сельские мигранты. Для того, чтобы понять эту ситуацию, надо было бы стимулировать развитие своего бизнеса. Но у этих «стимулянтов» была только одна мысль, что, вот, закроются крупные женские предприятия (потому что «Беллегпром» это женщины с зарплатой в 300 долларов), и они будут сидеть без денег.









«Беллегпром» предложил убрать магазины «секонд-хенд» из крупных городов это делают? Потому что не знают, как делать. Думают, что если позволят развиваться частному бизнесу, то это повлечет за собой гибель белорусского отдельного сельскохозяйственного руководства страны, которое мечтало и стало спонсором такого рода отсталых швейных предприятий. Это проблема того, что не хватает образования.





- «Беллегпром» — убыточное предприятие. Почему бы не продать его людям, которые смогут грамотно распределить средства и сделать товар, который бы покупали?





- Так обычно говорят умные люди, но чиновники же говорят другое. Они хотят, чтобы белорусы покупали «свое». Это плохо пошитая и очень дорогая одежда. Ко мне приезжала сестра из России. Она удивилась, что у нас за юбку просят 40 долларов.





В случае предоставления белорусам свободного выбора юбок, следующим этапом станет свободный выбор президента. Это же невозможно сделать. Все начнется с колготок: люди почувствуют вкус свободного экономического поведения, они увидят, что можно быть свободными и в политической сфере. Это несколько утрировано, иронично, но это правда.





- Нет ли в этом заявлении нотки цинизма, ведь люди не от хорошей жизни ходят в секонд-хенды, а цены «Беллегпрома» оставляют желать лучшего?





- Здесь другая ситуация. В первый раз я увидел одежду из секонд-хенда на своем брате. Он капитан дальнего плавания и зарплата у него раза в три больше, чем у президента. Нормальный богатый человек, кстати, не белорус. Когда я увидел, что он купил замшевый пиджак за 30 долларов в секонд-хенде, я конечно удивился. Он же капитан, должен держать статус, но он начал смеяться, мол, это вы белорусы — больные люди, вам кажется, что нужно надевать красные пиджаки и золотые цепи. Весь мир одевается в секонд-хенде.





Я могу даже предложить нашей главе «Беллегпрома» поехать в Великобританию и я одену ее в английском секонд-хенде. Она не сможет пройти по улице, не склеив 20-30 министров сразу. Потому что секонд-хенд в центральной Англии — это абсолютно модные и качественные вещи, а не грязные или заношенные. Они торгуют новыми вещами, которые вышли из моды и лежат на складах, также часто богатые люди один раз что-то надели, а потом им уже это было не нужно.





Одежда перестала быть знаковым символом человека. За рубежом одежда в том же секонд-хенде стоит по одному доллару за единицу. У меня появилась такая традиция: когда я приезжаю на море, иду в свой любимый секонд-хенд и полностью на 10 долларов одеваюсь. Не только я так делаю. Хозяин секонд-хенда мне говорил, что к нему специально приезжают друзья из Москвы и тоже одеваются, может уже на 20 долларов.





В одежде из секонд-хенда в Минске все подумают, что я приехал из Монако и оделся, как принц. Но если я оденусь в белорусскую одежду, то, честно говоря, можно идти только на рыббазу.





- Может белорусским чиновником стоило бы начать с себя и носить белорусское?





- Такое приходилось говорить в 90-х годах. Есть недорогая, где-то в рамках 100-150 долларов одежда, например, «Знамя индустриализации». Думаю, что любой человек умеет варьировать, покупать разное. Но если какая-то девушка говорит, что надо уничтожить определенный поток товара, то она пытается противодействовать объективным экономическим законам. Это может получится, но ненадолго. Потому что экономика ударит лично по ней.





Чиновников можно заставить одеться в костюмы «Знамя индустриализации». Я бы вообще, так как сейчас тяжелое положение, дал им указания, чтобы оделись в военную форму. Особенно хотелось бы одеть руководителей «Беллегпрома», им вообще не везет. Там был какой-то один представитель номенклатуры, потом подполковник отставной. Эта отрасль терпит таких руководителей, которых даже близко подпускать нельзя.



