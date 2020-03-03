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«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Владимир Цвирко:
Игорь Марзалюк:
Владимир Цвирко:
Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Виталий Грицевич, Оксана Бичун, Григорий Борисов.
Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.
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«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:Я праязжаю...
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