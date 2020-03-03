ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?

03.03.2020 19:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:
Я праязжаю тысячу разоў па галоўнай вуліцы нашай дзяржавы – па Брэсцкай трасе. Вы глядзіце на шыльды, якія там стаяць: Мір, Несвіж, ну, Дзяржынава, ну, яшчэ, можа, дзве-тры. А праязжаеце па дарозе і злева, зправа, не перабольшванне – тысячы аб’ектаў, якія стаяць паабапал: туды 2 кіламетры ад’едце, сюды 5 кіламетраў ад’едце.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я думаю, гэта пытанне да міністэрства спорта і турызма, чаму так?

Владимир Цвирко:
А канешне.

Игорь Марзалюк:
Гэта іх прамы функцыянал.

Владимир Цвирко:
І за гэтым падцягнуцца аграсядзібы, за гэтым падцягнуцца нейкія – дзядулька вынясе карзінку. І гэта праўда. Таму што з гэтых маленечкіх кропачак складаецца адна вялікая… І ў канцы канцоў будзе хто навыгадзе? Будзе ў выгадзе дзяржава. І запраўкі паявяцца на гэтых дарогах, куды будуць больш людзі ездзіць. Інфармацыя. І не саромецца свайго.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Виталий Грицевич, Оксана Бичун, Григорий Борисов.

Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.    

«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?

Люди в материале: Владимир Цвирко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:Я праязжаю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика