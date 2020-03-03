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100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

03.03.2020 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На границе в преддверии 8 Марта, как в песне, миллион алых роз. К празднику активизировался цветочный бизнес – за последнюю неделю гродненские таможенники обнаружили 100 тысяч неучтенных цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

Букеты заметили при тщательной проверке грузовиков. Через белорусскую границу их незаконно пытались провезти в страны Евразийского экономического союза. Нарушения были выявлены на пунктах пропуска «Привалка», «Каменный Лог», «Котловка» и «Бенякони».

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

Юлия Романюк, главный инспектор отдела идеологической работы Гродненской региональной таможни:
Было установлено, что в транспортных средствах перемещается больше цветов, нежели заявлено в товарно-сопроводительных документах, в том числе с заниженной стоимостью.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начато 11 административных процессов в соответствии с частью 1 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемых цветов.

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

Напомним, по правилам, которые действуют с 2019 года, товар на границе не конфискуют – букеты все-таки доедут до своих адресатов. Но фирмам придется уплатить штраф. В Гродненской таможне подчеркивают, что всплеск цветочного трафика отмечается ежегодно в преддверии 8 Марта. В целом же, за 2019 год таможенники выявили около миллиона неучтенных цветов.

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни

Люди в материале: Юлия Романюк

 
 
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Новости Беларуси. На границе в преддверии 8 Марта, как в песне, миллион алых роз. К празднику активизировался цветочный бизнес – за последнюю неделю гродненские...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Единство
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