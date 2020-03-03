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100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На границе в преддверии 8 Марта, как в песне, миллион алых роз. К празднику активизировался цветочный бизнес – за последнюю неделю гродненские таможенники
Букеты заметили при тщательной проверке грузовиков. Через белорусскую границу их незаконно пытались провезти в страны Евразийского экономического союза. Нарушения были выявлены на пунктах пропуска «Привалка», «Каменный Лог», «Котловка» и «Бенякони».
Юлия Романюк, главный инспектор отдела идеологической работы Гродненской региональной таможни:
По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начато 11 административных процессов в соответствии с частью 1 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемых цветов.
Напомним, по правилам, которые действуют с 2019 года, товар на границе не конфискуют – букеты все-таки доедут до своих адресатов. Но фирмам придется уплатить штраф. В Гродненской таможне подчеркивают, что всплеск цветочного трафика отмечается ежегодно в преддверии 8 Марта. В целом же, за 2019 год таможенники выявили около миллиона неучтенных цветов.
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100 тысяч цветов пытались провезти через белорусскую границу. Комментарий инспектора гродненской таможни
Новости Беларуси. На границе в преддверии 8 Марта, как в песне, миллион алых роз. К празднику активизировался цветочный бизнес – за последнюю неделю гродненские...
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