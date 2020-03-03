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«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио

03.03.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В олимпийский год национальные команды продолжают борьбу за лицензии на игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусское синхронное плавание также держит курс на Токио, тем более что именно там состоится лицензионный турнир. В этом виде спорта на главных играх четырехлетия разыгрываются два комплекта наград: в соло и группе. Наш тренерский штаб делает ставку на пару.

С подробностями Юлия Силипицкая.

«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио

Главный тренер Елена Светличная работает засучив рукава. Оно и понятно – на кону олимпийские лицензии. В сборной произошла смена поколений, вчерашние девочки уже выросли и сегодня конкурентоспособны на взрослой международной арене.

«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио

В 2019 году белоруски с мировой серии в Казани привезли четыре медали: в соло, дуэте, группе и комбинированной группе. На Олимпийских играх в этом виде спорта разыгрывается всего два комплекта наград, Беларусь делает акцент на пару.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Юлия Силипицкая, Елена Светличная

 
 
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Новости Беларуси. В олимпийский год национальные команды продолжают борьбу за лицензии на игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусское синхронное...
 
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