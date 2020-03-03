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Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке

03.03.2020 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два иностранца поселились в Минском зоопарке. Из Ташкента прилетела пара африканских львов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке

Мальчика зовут Артур, львицу – Ника. Животным около полутора лет. Вольер новоселов, в котором уже поселилась львица Киса, снабдили специальными игрушками – зелеными елочками, покрышками и мячиком.

Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке

После перелета питомцы довольно быстро освоились на новом месте и демонстрируют завидный аппетит. Ежедневно в их рационе – мясо, яйца и молоко.

Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
В этом вольере у нас содержится львица. Она довольно пожилая, зовут ее Киса. Она очень интересно отнеслась к новым сожителям, по-родительски можно так сказать: она их опекает, защищает.

Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке


Животные прилетели в «отпуск по обмену». Взамен минчане отправили в Узбекистан пару енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов.

Люди в материале: Оксана Буко

 
 
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Новости Беларуси. Два иностранца поселились в Минском зоопарке. Из Ташкента прилетела пара африканских львов, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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