Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два иностранца поселились в Минском зоопарке. Из Ташкента прилетела пара африканских львов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Мальчика зовут Артур, львицу – Ника. Животным около полутора лет. Вольер новоселов, в котором уже поселилась львица Киса, снабдили специальными игрушками – зелеными елочками, покрышками и мячиком.





После перелета питомцы довольно быстро освоились на новом месте и демонстрируют завидный аппетит. Ежедневно в их рационе – мясо, яйца и молоко.





Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

В этом вольере у нас содержится львица. Она довольно пожилая, зовут ее Киса. Она очень интересно отнеслась к новым сожителям, по-родительски можно так сказать: она их опекает, защищает.







Животные прилетели в «отпуск по обмену». Взамен минчане отправили в Узбекистан пару енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов.