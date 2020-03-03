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Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два иностранца поселились в Минском зоопарке. Из Ташкента прилетела пара африканских львов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мальчика зовут Артур, львицу – Ника. Животным около полутора лет. Вольер новоселов, в котором уже поселилась львица Киса, снабдили специальными игрушками – зелеными елочками, покрышками и мячиком.
После перелета питомцы довольно быстро освоились на новом месте и демонстрируют завидный аппетит. Ежедневно в их рационе – мясо, яйца и молоко.
Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
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Новости Беларуси. Два иностранца поселились в Минском зоопарке. Из Ташкента прилетела пара африканских львов, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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