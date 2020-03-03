Лукашенко: Нужно искать новых возможных поставщиков нефти в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продолжит покупать нефть у России, однако нужно искать новых возможных поставщиков углеводородов в страну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«На настоящий момент мы недополучаем около миллиона тонн сырья ежемесячно. И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. С другой стороны, сложившаяся ситуация оказалась в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть – не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить», – сказал Лукашенко.

На совещании по вопросам работы нефтехимического комплекса глава государства также отметил, что проблемы с поставками нефти негативно влияют на ВВП и доходы бюджета.