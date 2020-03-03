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Лукашенко: Нужно искать новых возможных поставщиков нефти в Беларусь
03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь продолжит покупать нефть у России, однако нужно искать новых возможных поставщиков углеводородов в страну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
«На настоящий момент мы недополучаем около миллиона тонн
На совещании по вопросам работы нефтехимического комплекса глава государства также отметил, что проблемы с поставками нефти негативно влияют на ВВП и доходы бюджета.
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Беларусь продолжит покупать нефть у России, однако нужно искать новых возможных поставщиков углеводородов в страну, заявил президент.
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