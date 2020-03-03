|
Delfi (Эстония): «Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь»
Источник материала: Партизан
Мигранты из Беларуси и Украины — откровенно о жизни в Эстонии
© AP Photo, NIPA
Два электрика — один из Беларуси, другой из Украины — обосновались в Эстонии. Почему они вынуждены были уехать из родных мест, как к ним относятся работодатели и местное население, а также что их раздражает в соотечественниках, уехавших за лучшей долей, — читайте в
Юрий из Украины и Александр из Беларуси — трудовые мигранты, живут и работают в Эстонии. Они согласились дать интервью Delfi (по всей видимости, на условиях анонимности — прим. ред.) во время рабочего визита нашей редакции в Кохтла-Ярве.
Delfi: Почему вы приехали в Эстонию?
Белорус (Б): Для лучшей жизни.
Украинец (У): На родине совсем беда.
- Какова средняя зарплата в Белоруссии и наУкраине?
Б: В столице, Минске, где-то 400 евро, в регионах порядка 200 евро.
У: У нас, в принципе, также. В столице больше, а в регионах — и по 100 евро.
- Как люди живут на эти деньги?
У: Элементарно. Коммуналка стоит 100 евро. А вообще, у нас на Украине есть субсидия. Доход семьи суммируется — мужа и жены или одного человека, неважно — и семья за коммуналку должна платить не более 20% от своей зарплаты. Оставшуюся сумму за коммуналку субсидирует государство.
- Как вы нашли работу в Эстонии?
У: Интернет в руки. И вот!
Б: С помощью знакомых в Белоуссии, которые здесь уже работали.
У: Знакомые тоже помогали.
- Сколько вы здесь зарабатываете?
Б: Две тысячи евро.
У: Некорректный вопрос. (Смеется.) Здесь на это не отвечают.
- Законом предусмотрено, что зарплата приезжих специалистов должна быть не меньше 1 тысячи 310 евро до вычета налогов.
У: Законы можно обходить, обманывать и все остальное. Даже при официальном трудоустройстве.
- Скучаете по родине?
У: Да.
Б: Каждые три месяца домой езжу.
- У вас там семьи есть?
Б: Моя жена здесь уже.
У: Я не женат, разведен.
- Вы вдвоем с коллегой здесь в Кохтла-Ярве в гостиничном номере. Где ваша жена? (Обращаясь к белорусу.)
Б: Мы живем в Таллине. А здесь, в Кохтла-Ярве, в командировке.
- В какой сфере работаете?
У: Электрика.
Б: Электромонтаж.
- Хотите остаться жить в Эстонии?
Б: Конечно.
У: Да, язык только выучим.
Б: Язык учить надо.
- Räägite eesti keelt?
(Молчание)
- Говорите по-эстонски?
У: Да! Tere. Хватит.
- Что вы думаете о массовой трудовой миграции в Эстонию из ваших стран?
У: Понаехали сюда.
- Вы из Украины и так говорите о земляках?
У: Ну, видите. Мне не нравится поведение некоторых украинцев здесь в Эстонии, стыдно за них. Они, скажем, мало-мальски подвыпив, потом бегают, орут и кричат по всей Эстонии: «Слава Украине!» Какая «Слава Украине!» в Эстонии?! Хочешь «Слава Украине!»? Да не вопрос, езжай на Украину, кричи, восстанавливай, делай все, что хочешь. Но не в Эстонии. Правильно? Неадекватное, я считаю, поведение.
Но, с другой стороны, по отношению к гастарбайтерам сильно ужесточились законы. Раньше, допустим, за безбилетный проезд достаточно было заплатить штраф и можно было дальше находиться. За мелкое воровство очень много попадалось людей, например, за кражу водки из магазина. Я работал в таких коллективах, где уже через два дня все знали: кто, где и чего. Тоже отделывались штрафом: заплатил 100 евро и тишина. Сейчас — нет. Сразу депортация, даже не разбираются. Бесплатно проехал в общественном транспорте — депортация, водку украл — депорт. Моментально! С одной стороны это хорошо. Должен быть порядок, закон надо соблюдать. Но с другой стороны, почему вам можно, а мне нельзя?!
Б: А белорусов здесь поменьше.
У: Да, их поменьше. Но это пока!
Б: Скоро будет побольше. Но в Белоруссии населения меньше, чем на Украине, так что такое массовое количество мигрантов Эстонии не грозит.
- Видите ли вы проблему в том, что здесь много приезжих украинских мигрантов? (Обращаясь к украинцу.)
У: Это не проблема. Просто немного падает зарплата. Наши готовы работать за 5 евро в час по 12 часов в сутки.
Б: И опять же — работают нелегально.
У: Здесь много тех, кто работает нелегально. Но когда-то эстонские капиталовложения в строительство закончатся. И мы потихоньку потянемся куда-нибудь еще. Я и сам 2,5 года работал в Эстонии нелегалом. Фирма была польская и по польской рабочей визе мы приезжали сюда. Работодатель снимал нам квартиру. Жили по четыре человека в «двушке» или шестеро в «трешке». За проживание с зарплаты с нас удерживали по 50 евро. Всех все устраивало.
- В общении с местными жителями не возникает проблем?
У: Мы оба живем в Таллине, в Ласнамяэ. Это русскоязычный район.
Б: В Ласнамяэ проблем нет.
У: Но люди по говору слышат, откуда я и сразу говорят: «Ты с Украины». Если кто-то из украинцев и «доколупается» до местных, то, естественно, его побьют, и это будет вполне нормально. А если человек адекватный, то с чего бы это?
- Где лучше девушки, у нас или в ваших странах?
У: Как говорится, на вкус и цвет. Здесь тоже красивые есть. Я ходил на свидания здесь. Мне попадались русскоязычные, у них корни из России: Ростова, Питера.
Б: Я не ходил на свидание, женат. на Украине покрасивее девушки. Беларусь — на втором месте. Это мое мнение.
- Что вы думаете о внешней политике Украина-Россия и Беларусь-Россия?
У: Я политики не касаюсь. Нейтрален.
Б: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях сразу: с Западом говорит и с Россией контакт поддерживает. Но с Россией в последнее время у него контакт не очень ладится. Между ними нефтяная война, все по ценам не могут договориться.
- Вы продолжаете «вылавливать» креветки в поле?
Б: Даже не знаю, как развеять этот миф. Он существует. Все начиналось с того, что ЕС против России ввел санкции. Но то, что в обход санкциям европейские продукты в России шли через Беларусь, это есть. Креветки. Что еще? Киви. Польский сыр идет в Россию через Беларусь.
У: У нас примерно такая же схема. Много продуктов напрямую из России к нам не идут. Например, через Эстонию. И получается, что это «эстонский» товар. Естественно, украинцам это бьет по карману. То есть, ты платишь, грубо говоря, не рубль, а пять. Товар идет через кучу стран, таможка-растаможка, вот это все.
- Беларусь или Белоруссия? (Обращаясь к белорусу)
Б: Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь.
- Как вы предпочитаете, чтобы русские говорили?
Б: Беларусь. Белорусы.
Delfi: На Украине или в Украине? (Обращаясь к украинцу)
У: Я говорю «на Украину». Но вообще приятнее, когда слышу «в Украину». То есть, я еду куда-то — «в», а не «на».
- Пользуясь случаем, что бы вы передали местным политикам? На что надо обратить внимание?
У: Увеличить зарплату гастарбайтерам.
Б: И выдавать кредиты на жилье? (Говорит с иронией.)
У: Да, да, да.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мигранты из Беларуси и Украины — откровенно о жизни в Эстонии
|
Свежие газеты
Архив (Разное)