Delfi (Эстония): «Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь»

материале «Делфи». Два электрика — один из Беларуси, другой из Украины — обосновались в Эстонии. Почему они вынуждены были уехать из родных мест, как к ним относятся работодатели и местное население, а также что их раздражает в соотечественниках, уехавших за лучшей долей, — читайте в«Делфи».





Юрий из Украины и Александр из Беларуси — трудовые мигранты, живут и работают в Эстонии. Они согласились дать интервью Delfi (по всей видимости, на условиях анонимности — прим. ред.) во время рабочего визита нашей редакции в Кохтла-Ярве.





Delfi: Почему вы приехали в Эстонию?





Белорус (Б): Для лучшей жизни.





Украинец (У): На родине совсем беда.





- Какова средняя зарплата в Белоруссии и наУкраине?





Б: В столице, Минске , где-то 400 евро, в регионах порядка 200 евро.





У: У нас, в принципе, также. В столице больше, а в регионах — и по 100 евро.





- Как люди живут на эти деньги?





У: Элементарно. Коммуналка стоит 100 евро. А вообще, у нас на Украине есть субсидия. Доход семьи суммируется — мужа и жены или одного человека, неважно — и семья за коммуналку должна платить не более 20% от своей зарплаты. Оставшуюся сумму за коммуналку субсидирует государство.





- Как вы нашли работу в Эстонии?





У: Интернет в руки. И вот!









Б: С помощью знакомых в Белоуссии, которые здесь уже работали.





У: Знакомые тоже помогали.





- Сколько вы здесь зарабатываете?





Б: Две тысячи евро.





У: Некорректный вопрос. (Смеется.) Здесь на это не отвечают.





- Законом предусмотрено, что зарплата приезжих специалистов должна быть не меньше 1 тысячи 310 евро до вычета налогов.





У: Законы можно обходить, обманывать и все остальное. Даже при официальном трудоустройстве.





- Скучаете по родине?





У: Да.





Б: Каждые три месяца домой езжу.





- У вас там семьи есть?





Б: Моя жена здесь уже.





У: Я не женат, разведен.





- Вы вдвоем с коллегой здесь в Кохтла-Ярве в гостиничном номере. Где ваша жена? (Обращаясь к белорусу.)





Б: Мы живем в Таллине. А здесь, в Кохтла-Ярве, в командировке.





- В какой сфере работаете?





У: Электрика.





Б: Электромонтаж.





- Хотите остаться жить в Эстонии?





Б: Конечно.





У: Да, язык только выучим.





Б: Язык учить надо.





- Räägite eesti keelt?





(Молчание)





- Говорите по-эстонски?





У: Да! Tere. Хватит.





- Что вы думаете о массовой трудовой миграции в Эстонию из ваших стран?





У: Понаехали сюда.





- Вы из Украины и так говорите о земляках?





У: Ну, видите. Мне не нравится поведение некоторых украинцев здесь в Эстонии, стыдно за них. Они, скажем, мало-мальски подвыпив, потом бегают, орут и кричат по всей Эстонии: «Слава Украине!» Какая «Слава Украине!» в Эстонии?! Хочешь «Слава Украине!»? Да не вопрос, езжай на Украину, кричи, восстанавливай, делай все, что хочешь. Но не в Эстонии. Правильно? Неадекватное, я считаю, поведение.





Но, с другой стороны, по отношению к гастарбайтерам сильно ужесточились законы. Раньше, допустим, за безбилетный проезд достаточно было заплатить штраф и можно было дальше находиться. За мелкое воровство очень много попадалось людей, например, за кражу водки из магазина. Я работал в таких коллективах, где уже через два дня все знали: кто, где и чего. Тоже отделывались штрафом: заплатил 100 евро и тишина. Сейчас — нет. Сразу депортация, даже не разбираются. Бесплатно проехал в общественном транспорте — депортация, водку украл — депорт. Моментально! С одной стороны это хорошо. Должен быть порядок, закон надо соблюдать. Но с другой стороны, почему вам можно, а мне нельзя?!





Б: А белорусов здесь поменьше.





У: Да, их поменьше. Но это пока!





Б: Скоро будет побольше. Но в Белоруссии населения меньше, чем на Украине, так что такое массовое количество мигрантов Эстонии не грозит.





- Видите ли вы проблему в том, что здесь много приезжих украинских мигрантов? (Обращаясь к украинцу.)





У: Это не проблема. Просто немного падает зарплата. Наши готовы работать за 5 евро в час по 12 часов в сутки.





Б: И опять же — работают нелегально.





У: Здесь много тех, кто работает нелегально. Но когда-то эстонские капиталовложения в строительство закончатся. И мы потихоньку потянемся куда-нибудь еще. Я и сам 2,5 года работал в Эстонии нелегалом. Фирма была польская и по польской рабочей визе мы приезжали сюда. Работодатель снимал нам квартиру. Жили по четыре человека в «двушке» или шестеро в «трешке». За проживание с зарплаты с нас удерживали по 50 евро. Всех все устраивало.





- В общении с местными жителями не возникает проблем?





У: Мы оба живем в Таллине, в Ласнамяэ. Это русскоязычный район.





Б: В Ласнамяэ проблем нет.





У: Но люди по говору слышат, откуда я и сразу говорят: «Ты с Украины». Если кто-то из украинцев и «доколупается» до местных, то, естественно, его побьют, и это будет вполне нормально. А если человек адекватный, то с чего бы это?





- Где лучше девушки, у нас или в ваших странах?





У: Как говорится, на вкус и цвет. Здесь тоже красивые есть. Я ходил на свидания здесь. Мне попадались русскоязычные, у них корни из России: Ростова, Питера.





Б: Я не ходил на свидание, женат. на Украине покрасивее девушки. Беларусь — на втором месте. Это мое мнение.





- Что вы думаете о внешней политике Украина-Россия и Беларусь-Россия?





У: Я политики не касаюсь. Нейтрален.





Б: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях сразу: с Западом говорит и с Россией контакт поддерживает. Но с Россией в последнее время у него контакт не очень ладится. Между ними нефтяная война, все по ценам не могут договориться.





- Вы продолжаете «вылавливать» креветки в поле?





Б: Даже не знаю, как развеять этот миф. Он существует. Все начиналось с того, что ЕС против России ввел санкции. Но то, что в обход санкциям европейские продукты в России шли через Беларусь, это есть. Креветки. Что еще? Киви. Польский сыр идет в Россию через Беларусь.





У: У нас примерно такая же схема. Много продуктов напрямую из России к нам не идут. Например, через Эстонию. И получается, что это «эстонский» товар. Естественно, украинцам это бьет по карману. То есть, ты платишь, грубо говоря, не рубль, а пять. Товар идет через кучу стран, таможка-растаможка, вот это все.





- Беларусь или Белоруссия? (Обращаясь к белорусу)





Б: Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь.





- Как вы предпочитаете, чтобы русские говорили?





Б: Беларусь. Белорусы.





Delfi: На Украине или в Украине? (Обращаясь к украинцу)





У: Я говорю «на Украину». Но вообще приятнее, когда слышу «в Украину». То есть, я еду куда-то — «в», а не «на».





- Пользуясь случаем, что бы вы передали местным политикам? На что надо обратить внимание?





У: Увеличить зарплату гастарбайтерам.





Б: И выдавать кредиты на жилье? (Говорит с иронией.)





У: Да, да, да.