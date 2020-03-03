Вице-премьером Беларуси, курирующим поставки нефти, назначен Юрий Назаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера. Им стал Юрий Назаров. На этом посту он сменил Игоря Ляшенко. В правительстве Назаров будет курировать в том числе поставки нефти.

«Направление ключевое. Для страны оно сегодня важнейшее. Ни сельское хозяйство, ни социальная сфера, ни даже экономические вопросы и планирование. А именно та сфера, которой вам придется заниматься. Вчера я принял такое решение о назначении вас заместителем премьер-министра», – обратился глава государства к Назарову.