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Вице-премьером Беларуси, курирующим поставки нефти, назначен Юрий Назаров
03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера. Им стал Юрий Назаров. На этом посту он сменил Игоря Ляшенко. В правительстве Назаров будет курировать в том числе поставки нефти.
«Направление ключевое. Для страны оно сегодня важнейшее. Ни сельское хозяйство, ни социальная сфера, ни даже экономические вопросы и планирование. А именно та сфера, которой вам придется заниматься. Вчера я принял такое решение о назначении вас заместителем премьер-министра», – обратился глава государства к Назарову.
Ранее
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Ранее Александр Лукашенко поручил правительству найти новых возможных поставщиков углеводородов в страну.
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