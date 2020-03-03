«Зачем высвечивать лишние моменты?» Новый тренер «Шахтера» - о подготовке к Суперкубку и синтетике

Источник материала: Tut.by

В преддверии матча за Суперкубок-2020, в котором 4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо», прошла пресс-конференция с участием главного тренера солигорской команды Юрия Вернидуба и вратаря Александра Гутора.

Украинский специалист рассказал о готовности команды, кольнул журналиста Николая Ходасевича, посетовал на синтетику. А вратарь команды рассказал о самочувствии, серьезности намерений выиграть трофей с новой командой и восхитился «Белкалием». Их слова приводит клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

Юрий Вернидуб:

— Мы очень долго готовились к началу официальных матчей. Думаю, тот рабочий период, который мы провели с 9 января и по сегодняшний день, мы отработали плодотворно. А уже официальные игры покажут, насколько мы готовы.

Я думаю, что ребята готовы, чтобы выходить и показывать хороший футбол, прежде всего, результативный. Мы будем делать все, что выполнить те задачи, которые перед нами ставит клуб.

Александр Гутор:

— Во-первых, хотел бы всех поздравить с началом сезона. Очень долго все ждали — столько времени прошло. Будем надеется, что завтрашняя игра окажется интересной для зрителей и весь сезон будет таким же, как и завтрашний матч. Мы провели очень плодотворную подготовку к сезону. Завтрашняя игра покажет, насколько мы к ней готовы.

— Юрий Николаевич, последний контрольный матч (против «Ритеряя», прим. SPORT.TUT.BY) вы решили сделать закрытым. Можете объяснить, что там такого было?

— Ничего особенного. Но, я думаю, любой тренер, который понимает, что через четыре дня предстоит игра, не будет о ней писать. Мы провели матч в целях подготовки к «Динамо-Брест». Зачем высвечивать лишние моменты? Это можно было провести тихо и спокойно. И спокойно подготовиться к матчу с Брестом.

— Здорово, что пришел Александр Гутор, который не играл в последних открытых контрольных матчах. Насколько он готов?

— Александр — это наш новобранец. Он является капитаном команды — этим все сказано. В его профессионализме я не сомневаюсь ни секунды. Как и в остальных игроках. Мы уверены, что Александр сделает все, чтобы мы подтвердили те цели, к которым мы стремимся.

Александр Гутор:

— Готов к завтрашней игре. Готовился к ней, как и все футболисты. Суперкубок — это трофей, здесь даже не надо никакой дополнительной мотивации.

— Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался о том, что у «Шахтера» он не видит футболистов, которые готовы рвать землю за Суперкубок. У вас есть что ответить?

Юрий Вернидуб: — Я, к сожалению, не знаю этого корреспондента. Зачем мне отвечать сейчас? Мы должны завтра выйти на поле и показать зрелую, хорошую игру. Это и будет нашим ответом.

— А игроки готовы?

— Вы знаете, я не любитель прогнозов. Думаю, «Динамо-Брест» готовится к этому матчу не в меньшей степени, чем мы. Пусть победит сильнейший завтра. Этим будет сказано все. В любом виде спорта есть противоборствующие стороны. Побеждает тот, кто в данный момент был готов лучше.

Александр Гутор: — Мне кажется, тяжело будет рвать землю на искусственном газоне. А так, посмотрим, что завтра будет.

— Насколько удалось справиться с потерей Элиса Бакая и Юрия Ковалева? Эти футболисты были очень важны для «Шахтера» в прошлом сезоне.

— Я думаю, что те ребята, которые пришли — это опытные футболисты, которые на слуху в Беларуси. Плюс, пришли молодые футболисты, которые действительно помогут «Шахтеру» и будущем, думаю, станут лидерами белорусского футбола. Поэтому, считаю, что в этом направлении мы поработали хорошо.

— В Беларуси редко используют «ромб» в полузащите. Как игроки привыкают к ней?

— Вы знаете, можно построить любую формацию: ромб, треугольник, пятиугольник. Самое главное — это как ребята принимают те тактические варианты, которые мы им предлагаем. Приняли прекрасно, выполняют все наши требования. Я уже говорил, но повторюсь: я получаю большое удовольствие от работы с этими ребятами. Мне больше добавить нечего.

— Виктор Гончаренко, который использовал эту схему в БАТЭ, вдохновился расстановкой на стажировке в «Милане». А у вас откуда такая привязанность к этой схеме?

— Я тоже немало поездил. Была возможность изучить не только «ромб». На самом деле, любая формация, которая приносит результат и зрелищный футбол, считаю, уместна.

Из «ромба» можно перестраиваться в любую другую: 4−1-4−1, 4−2-3−1, 4−3-3. Не обязательно каждую минуту на поле его выдерживать.

Самое важное — это то, что ребята воспринимают тактику хорошо и понимают наши требования. Можно начинать играть «ромбом», а заканчивать 4−3-3. Были бы футболисты.

Поэтому, мы и брали игроков, которые готовы к тому, чтобы играть не только одной схемой, а менять их по ходу игры и при этом выглядеть серьезно на футбольном поле.

— У нас в стране часто к матчу за Суперкубок относятся как скорее к выставочному. Ваше отношение?

Юрий Вернидуб: — Я не поверю, что хоть один тренер относится к любому трофею с прохладцей. Трофей — это трофей. Тем более, что с этой игры мы начинаем сезон.

Победа в этом турнире принесет психологический подъем для футболистов, тренеров, работников клуба. Точно так же и у «Динамо-Брест». Если кто-то говорит, что Суперкубок не столь важен, я не верю и не буду верить.

Нужно с уважением относиться к любому сопернику. Я и вся наша команда с уважением относится к «Динамо-Брест». Но одно дело относиться с уважением, другое — не бояться. Мы их не боимся. Выйдем и будем сражаться.

Александр Гутор: — Тем более, у «Шахтера» еще нет Суперкубка в коллекции. Поэтому, я думаю, что наш клуб в любом случае к нему будет относиться со всей серьезностью.

— Как ты вообще обжился в «Шахтере», на базе, в Солигорске? Что-то интересное уже может быть приметил в городе.

— В городе я отметил «Беларуськалий» — одно из предприятий, которое, можно сказать, кормит нашу страну (Александр спускался вместе с командой в шахту, когда игрокам «Шахтера» были вручены бронзовые медали, прим. SPORT.TUT.BY). В коллективе обжился хорошо.

Очень много ребят знаю по выступлению в других командах, вместе в сборной играем. Никаких новых или каки-то плохих взглядов там для меня не существует. Работать комфортно, все супер.

— Юрий Николаевич, к вам вопрос. Как смотрится Юрий Кендыш? Просто у нас как-то принято считать, что чемпионат Молдовы слабее нашего. И когда игрок оттуда переходит в стан лидера, сразу возникают вопросы из серии: потянет-не потянет.

— Скажу коротко, раз мы взяли этого футболиста к нам, значит он этого достоин. Я уверен, что Юрий принесет немало пользы всему белорусскому футболу и, главное, «Шахтеру». Повторюсь, все те ребята, которые пришли к нам, сделают все, чтобы засверкать еще ярче. Доказать, что все они достойны наивысших результатов и приложат максимум усилий, чтобы этот результат показать.

— Открытие сезона пройдет в будний день. Ваше отношение?

— Федерация футбола выбрала дату и время. Я не хочу обсуждать их действия. Как я прочитал в интернете, наверное, это все делается с учетом сборной Беларуси, у которой есть шикарный шанс попасть на Евро-2020. Чего я искренне желаю. Верю в то, что они этого достойны и смогут это сделать.

— Не боитесь остаться без более интенсивной поддержки? Все-таки будний день, не все смогут приехать.

— Мы знаем, что у нас очень большая поддержка. Мы — «Шахтер» Солигорск. И даже те болельщики, которые завтра не смогут приехать на стадион, поддержат нас в сердце — мы будем чувствовать это, выходя завтра на футбольное поле.

— Играть предстоит на синтетике. Насколько вам это по душе?

— Говорю искренне, я не сторонник футбола на синтетике. В Украине уже давно все поля натуральные. Но не только в Беларуси существует такое: в том же Казахстане, в Азербайджане — есть это явление. Так или иначе, я как тренер, Саша как футболист, должны быть готовы к этому.

Потому что, выходя завтра на этот синтетический газон, мы в одинаковых условиях с «Динамо-Брест». Победит тот, кто этого больше хочет и, кто этого будет больше заслуживать по игре. Давайте дождемся завтрашнего дня. В 21:30 мы уже будем точно знать, кто будет обладателем Суперкубка.