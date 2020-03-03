ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Зачем высвечивать лишние моменты?» Новый тренер «Шахтера» - о подготовке к Суперкубку и синтетике

03.03.2020 20:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В преддверии матча за Суперкубок-2020, в котором 4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо», прошла пресс-конференция с участием главного тренера солигорской команды Юрия Вернидуба и вратаря Александра Гутора.

Украинский специалист рассказал о готовности команды, кольнул журналиста Николая Ходасевича, посетовал на синтетику. А вратарь команды рассказал о самочувствии, серьезности намерений выиграть трофей с новой командой и восхитился «Белкалием». Их слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Шахтер»

Юрий Вернидуб:

— Мы очень долго готовились к началу официальных матчей. Думаю, тот рабочий период, который мы провели с 9 января и по сегодняшний день, мы отработали плодотворно. А уже официальные игры покажут, насколько мы готовы.

Я думаю, что ребята готовы, чтобы выходить и показывать хороший футбол, прежде всего, результативный. Мы будем делать все, что выполнить те задачи, которые перед нами ставит клуб.

Александр Гутор:

— Во-первых, хотел бы всех поздравить с началом сезона. Очень долго все ждали — столько времени прошло. Будем надеется, что завтрашняя игра окажется интересной для зрителей и весь сезон будет таким же, как и завтрашний матч. Мы провели очень плодотворную подготовку к сезону. Завтрашняя игра покажет, насколько мы к ней готовы.

— Юрий Николаевич, последний контрольный матч (против «Ритеряя», прим. SPORT.TUT.BY) вы решили сделать закрытым. Можете объяснить, что там такого было?

— Ничего особенного. Но, я думаю, любой тренер, который понимает, что через четыре дня предстоит игра, не будет о ней писать. Мы провели матч в целях подготовки к «Динамо-Брест». Зачем высвечивать лишние моменты? Это можно было провести тихо и спокойно. И спокойно подготовиться к матчу с Брестом.

— Здорово, что пришел Александр Гутор, который не играл в последних открытых контрольных матчах. Насколько он готов?

— Александр — это наш новобранец. Он является капитаном команды — этим все сказано. В его профессионализме я не сомневаюсь ни секунды. Как и в остальных игроках. Мы уверены, что Александр сделает все, чтобы мы подтвердили те цели, к которым мы стремимся.

Александр Гутор:

— Готов к завтрашней игре. Готовился к ней, как и все футболисты. Суперкубок — это трофей, здесь даже не надо никакой дополнительной мотивации.

— Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался о том, что у «Шахтера» он не видит футболистов, которые готовы рвать землю за Суперкубок. У вас есть что ответить?

Юрий Вернидуб: — Я, к сожалению, не знаю этого корреспондента. Зачем мне отвечать сейчас? Мы должны завтра выйти на поле и показать зрелую, хорошую игру. Это и будет нашим ответом.

— А игроки готовы?

— Вы знаете, я не любитель прогнозов. Думаю, «Динамо-Брест» готовится к этому матчу не в меньшей степени, чем мы. Пусть победит сильнейший завтра. Этим будет сказано все. В любом виде спорта есть противоборствующие стороны. Побеждает тот, кто в данный момент был готов лучше.

Александр Гутор: — Мне кажется, тяжело будет рвать землю на искусственном газоне. А так, посмотрим, что завтра будет.

— Насколько удалось справиться с потерей Элиса Бакая и Юрия Ковалева? Эти футболисты были очень важны для «Шахтера» в прошлом сезоне.

— Я думаю, что те ребята, которые пришли — это опытные футболисты, которые на слуху в Беларуси. Плюс, пришли молодые футболисты, которые действительно помогут «Шахтеру» и будущем, думаю, станут лидерами белорусского футбола. Поэтому, считаю, что в этом направлении мы поработали хорошо.

— В Беларуси редко используют «ромб» в полузащите. Как игроки привыкают к ней?

— Вы знаете, можно построить любую формацию: ромб, треугольник, пятиугольник. Самое главное — это как ребята принимают те тактические варианты, которые мы им предлагаем. Приняли прекрасно, выполняют все наши требования. Я уже говорил, но повторюсь: я получаю большое удовольствие от работы с этими ребятами. Мне больше добавить нечего.

— Виктор Гончаренко, который использовал эту схему в БАТЭ, вдохновился расстановкой на стажировке в «Милане». А у вас откуда такая привязанность к этой схеме?

— Я тоже немало поездил. Была возможность изучить не только «ромб». На самом деле, любая формация, которая приносит результат и зрелищный футбол, считаю, уместна.

Из «ромба» можно перестраиваться в любую другую: 4−1-4−1, 4−2-3−1, 4−3-3. Не обязательно каждую минуту на поле его выдерживать.

Самое важное — это то, что ребята воспринимают тактику хорошо и понимают наши требования. Можно начинать играть «ромбом», а заканчивать 4−3-3. Были бы футболисты.

Поэтому, мы и брали игроков, которые готовы к тому, чтобы играть не только одной схемой, а менять их по ходу игры и при этом выглядеть серьезно на футбольном поле.

— У нас в стране часто к матчу за Суперкубок относятся как скорее к выставочному. Ваше отношение?

Юрий Вернидуб: — Я не поверю, что хоть один тренер относится к любому трофею с прохладцей. Трофей — это трофей. Тем более, что с этой игры мы начинаем сезон.

Победа в этом турнире принесет психологический подъем для футболистов, тренеров, работников клуба. Точно так же и у «Динамо-Брест». Если кто-то говорит, что Суперкубок не столь важен, я не верю и не буду верить.

Нужно с уважением относиться к любому сопернику. Я и вся наша команда с уважением относится к «Динамо-Брест». Но одно дело относиться с уважением, другое — не бояться. Мы их не боимся. Выйдем и будем сражаться.

Александр Гутор: — Тем более, у «Шахтера» еще нет Суперкубка в коллекции. Поэтому, я думаю, что наш клуб в любом случае к нему будет относиться со всей серьезностью.

— Как ты вообще обжился в «Шахтере», на базе, в Солигорске? Что-то интересное уже может быть приметил в городе.

— В городе я отметил «Беларуськалий» — одно из предприятий, которое, можно сказать, кормит нашу страну (Александр спускался вместе с командой в шахту, когда игрокам «Шахтера» были вручены бронзовые медали, прим. SPORT.TUT.BY). В коллективе обжился хорошо.

Очень много ребят знаю по выступлению в других командах, вместе в сборной играем. Никаких новых или каки-то плохих взглядов там для меня не существует. Работать комфортно, все супер.

— Юрий Николаевич, к вам вопрос. Как смотрится Юрий Кендыш? Просто у нас как-то принято считать, что чемпионат Молдовы слабее нашего. И когда игрок оттуда переходит в стан лидера, сразу возникают вопросы из серии: потянет-не потянет.

— Скажу коротко, раз мы взяли этого футболиста к нам, значит он этого достоин. Я уверен, что Юрий принесет немало пользы всему белорусскому футболу и, главное, «Шахтеру». Повторюсь, все те ребята, которые пришли к нам, сделают все, чтобы засверкать еще ярче. Доказать, что все они достойны наивысших результатов и приложат максимум усилий, чтобы этот результат показать.

— Открытие сезона пройдет в будний день. Ваше отношение?

— Федерация футбола выбрала дату и время. Я не хочу обсуждать их действия. Как я прочитал в интернете, наверное, это все делается с учетом сборной Беларуси, у которой есть шикарный шанс попасть на Евро-2020. Чего я искренне желаю. Верю в то, что они этого достойны и смогут это сделать.

— Не боитесь остаться без более интенсивной поддержки? Все-таки будний день, не все смогут приехать.

— Мы знаем, что у нас очень большая поддержка. Мы — «Шахтер» Солигорск. И даже те болельщики, которые завтра не смогут приехать на стадион, поддержат нас в сердце — мы будем чувствовать это, выходя завтра на футбольное поле.

— Играть предстоит на синтетике. Насколько вам это по душе?

— Говорю искренне, я не сторонник футбола на синтетике. В Украине уже давно все поля натуральные. Но не только в Беларуси существует такое: в том же Казахстане, в Азербайджане — есть это явление. Так или иначе, я как тренер, Саша как футболист, должны быть готовы к этому.

Потому что, выходя завтра на этот синтетический газон, мы в одинаковых условиях с «Динамо-Брест». Победит тот, кто этого больше хочет и, кто этого будет больше заслуживать по игре. Давайте дождемся завтрашнего дня. В 21:30 мы уже будем точно знать, кто будет обладателем Суперкубка.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии матча за Суперкубок-2020, в котором «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо», прошла пресс-конференция с участием главного тренера команды Юрия Вернидуба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экскурсию на шоколадную фабрику устроили для женщин-послов в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика