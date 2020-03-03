Кировские школьники – дружат со спортом!

Источник материала: Кировец

Победители первого районного этапа открытого республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» есть и в нашем районе. Среди них – учащиеся СШ № 2 им.К.П.Орловского.

По информации заместителя директора по воспитательной работеСШ № 2 им.К.П.Орловского Татьяны Коршак, отмечены ученики – Анна Сидорова (5 «Б»), Дарья Болденко (1 «Б»), Алексей Гущин (3 А»), Яна и Алена Цмыг (4 «А»), Богдан Киселев (3 «Б»).

Авторы данных произведений не только боролись за право участия в республиканском финале, но и получили дипломы победителей районного этапа, а также памятные призы от Президентского спортивного клуба.





















