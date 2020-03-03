«Бакая брали не для того, чтобы он заменил Нехайчика». Тренер Бреста - о готовности к Суперкубку

Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок порассуждал о подготовке к сезону, готовности Элиса Бакая, потере Павла Нехайчика и Александра Гутора, а также о состоянии Дениса Лаптева, который не забивает. Его слова приводит корреспондент «Трибуны» .



Фото: АБФФ

— В семи матчах на сборах команда забила всего восемь мячей. Это проблема? Нападающие почти не забивают.

— Не скажу, что меня это беспокоит. Но есть чувство, что могли забивать больше. Но сезон покажет, на что мы способны. Я не сомневаюсь в нашей атакующей группе. Ребята не один год проводят вместе. И поэтому не думаю, что должны быть большие вопросы. А предсезонные игры это больше для тренеров. Они дают почву для размышлений. Повторюсь, так чтобы я опасался, что у нас не получится в атаке, такого нет.

— В последних матчах в стартовом составе не появлялся Денис Лаптев. Каково его состояние?

— Денис работает в общей группе. Почему так получилось на втором сборе… В сборную вызывался, мы смотрели второго нападающего — Всеволода Садовского. Так, чтобы я очень сильно переживал за его состояние, такого нет. Все больше зависит от него. То, что он умеет делать свою работу — забивать голы, — я в этом не сомневаюсь.

— И как вам Садовский?

— В принципе, я доволен. Жаль, что в последней игре получил повреждение и работает по индивидуальной программе. Ждем выздоровления.

— Удалось встроить в игру Элиса Бакая? Он смог заменить Павла Нехайчика?

— Ну, Паша — игрок со своим стилем. И Элиса мы брали не для того, чтобы он заменил Нехайчика. Он нам нужен для других целей. Мы пытались на сборах искать ему место. Но немного у Элиса есть небольшие проблемы со здоровьем. Но он рвется, он в заявке. Будем видеть, как будет завтра.

— Открытие сезона происходит в будний день. Как к этому относитесь?

— Как к факту. Наши болельщики всегда нас поддерживают. И нам хотелось бы, чтобы их было как можно больше. И я знаю, что едут наши ребята. Мы их ждем. И они будут поддерживать так, как всегда это делают.

— На сборах вы не могли определиться со вторым защитником в пару к Хачериди. Нашли нужное сочетание?

— На завтра? Определился. Завтра увидите. Вообще, если вы заметили, то я просматривал не только игрока в пару к Хачериди. Я вообще смотрел сочетания защитников. Нужно было изучить связки. Времени много не было, но на завтра мы определились.

— По меркам чемпионата страны не взяли топ-вратаря вместо ухода Александру Гутора. Доверяете мнению Василия Хомутовского, который считает, что Павел Павлюченко созрел быть первым номером, или просто не получилось?

— Вы так говорите, будто Сергей Игнатович плохой голкипер. Он хороший игрок. Понятно, что потеря Саши неоспорима. Но мы советовались с Хомутовским. И у меня нет причин не доверять его мнению. Поэтому и остановились на этих вратарях. И я за нашу эту линию спокоен.