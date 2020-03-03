В Беларуси еще один человек заболел коронавирусом. Сколько всего зараженных?

Источник материала: KYKY

В Беларуси еще один человек заболел коронавирусом, об этом на своем сайте сообщил Минздрав: «Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены беларусу, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса».

Сколько в Беларуси зараженных коронавирусом?

Уже у четверых лабораторно подтвердили коронавирус. Напомним, еще вчера, 2 марта, заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова говорила, что в Беларуси всего три пациента больны коронавирусом.

Двое из них сейчас находятся в минской инфекционной больнице. Как вчера сказал главный инфекционист страны Игорь Карпов, у одного из них «температура не пересекала черту нормы». Третий пациент с коронавирусом находится в витебской инфекционной больнице. Где сейчас четвертый зараженный – пока неизвестно.

Также на сайте Минздрава сегодня написали: «Ещё два теста пациентов предварительно демонстрируют положительные результаты». Что означает – возможно, завтра мы узнаем про еще один случай заражения коронавирусом в Беларуси.

На сайте Минздрава утверждают: «Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса. Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них».

