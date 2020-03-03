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«Любовь и больше ничего!». 3 марта открылась выставка самой эпатажной художницы Бреста
03.03.2020 21:12 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» открылась персональная
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43 года творчества. Сто тысяч полотен. Поклонники и почитатели во всем мире. Её работы есть в государственных галереях и в частных коллекциях.
В экспозиции – знакомые четкие мазки масляной краски. Причудливо переплетающиеся линий сливаются и расходятся по полотну, создавая самобытные образы. названия – авторские стихи.
Глаз привлекают совсем новые работы, датированные 2020 годом. Они - другие. Почти акварельные, легкие и воздушные. Цветочные и радостно цветные.
Открытие вернисажа самой эпатажной художницы Бреста подарило первым зрителям новые незабываемые эмоции – в галерее совершенно неожиданно
Репортаж для теленовостей пришлось снимать с использованием только накамерного освещения.
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3 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» открылась персональная выставка Натальи Черноголовы «Любовь и больше ничего!». 43 года творчества. Сто тысяч полотен....
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