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«Любовь и больше ничего!». 3 марта открылась выставка самой эпатажной художницы Бреста

03.03.2020 21:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

3 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» открылась персональная выставка Натальи Черноголовы «Любовь и больше ничего!».

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43 года творчества. Сто тысяч полотен. Поклонники и почитатели во всем мире. Её работы есть в государственных галереях и в частных коллекциях.

«Любовь и больше ничего!». 3 марта открылась выставка самой эпатажной художницы Бреста

В экспозиции – знакомые четкие мазки масляной краски. Причудливо переплетающиеся линий сливаются и расходятся по полотну, создавая самобытные образы. названия – авторские стихи.

«Любовь и больше ничего!». 3 марта открылась выставка самой эпатажной художницы Бреста

Глаз привлекают совсем новые работы, датированные 2020 годом. Они - другие. Почти акварельные, легкие и воздушные. Цветочные и радостно цветные.

Открытие вернисажа самой эпатажной художницы Бреста подарило первым зрителям новые незабываемые эмоции – в галерее совершенно неожиданно пропал свет. Вернуть освещение не удалось. Зрители включили фонарики мобильных телефонов. Картины приобрели особую глубину, выразительность и красочность.

Репортаж для теленовостей пришлось снимать с использованием только накамерного освещения.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  3 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» открылась персональная выставка Натальи Черноголовы «Любовь и больше ничего!». 43 года творчества. Сто тысяч полотен....
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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Слуцк Город
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