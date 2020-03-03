Источник материала: Виртуальный Брест

3 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» открылась персональная выставка Натальи Черноголовы «Любовь и больше ничего!».

Бреста" alt="«Любовь и больше ничего!». 3 марта открылась выставка самой эпатажной художницы Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1583259127232299.jpg">



43 года творчества. Сто тысяч полотен. Поклонники и почитатели во всем мире. Её работы есть в государственных галереях и в частных коллекциях.





В экспозиции – знакомые четкие мазки масляной краски. Причудливо переплетающиеся линий сливаются и расходятся по полотну, создавая самобытные образы. названия – авторские стихи.





Глаз привлекают совсем новые работы, датированные 2020 годом. Они - другие. Почти акварельные, легкие и воздушные. Цветочные и радостно цветные.

Открытие вернисажа самой эпатажной художницы Бреста подарило первым зрителям новые незабываемые эмоции – в галерее совершенно неожиданно пропал свет. Вернуть освещение не удалось. Зрители включили фонарики мобильных телефонов. Картины приобрели особую глубину, выразительность и красочность.

Репортаж для теленовостей пришлось снимать с использованием только накамерного освещения.