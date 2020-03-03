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В 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо
03.03.2020 21:12 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №84 "Об акцизах на автомобильное топливо", сообщили БЕЛТА в
Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме.
Указом с 1 марта 2020 года в 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №84 "Об акцизах на автомобильное топливо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Документ...
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