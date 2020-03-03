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В Беларуси проработают возможность предоставления "кредитных каникул"

03.03.2020 21:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси проработают возможность предоставления "кредитных каникул". Планируется также ввести институт финансового омбудсмена. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, которое размещено на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси проработают возможность предоставления "кредитных каникул"

В частности, поправки ожидают Банковский кодекс Беларуси. "Предлагается в рамках подготовки законопроекта проработать вопрос и при необходимости закрепить в кодексе нормы о предоставлении льготного периода физическому лицу по кредитному договору, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой (так называемых ипотечных каникул), а также в отношении других кредитов, в том числе потребительских", - говорится в обосновании. Авторам законопроекта предстоит предложить, на каких основаниях, кому и на какой срок могут быть предоставлены "кредитные каникулы".

Для того, чтобы защитить права и законные интересы потребителей банковских и других финансовых услуг, предлагается закрепить в кодексе предельные размеры неустойки, штрафа, пени и других платежей, которые могут быть применены банком к кредитополучателю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредитному договору.

Поправки ожидает и закон о защите прав потребителей. "Основной целью подготовки законопроекта является совершенствование системы защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе обеспечение правовой основы создания и деятельности института финансового омбудсмена", - сказано в обосновании к плану подготовки законопроектов. Финансовые омбудсмены рассматривают имущественные жалобы. В той или иной форме такой институт существует более чем в 50 странах мира. "По устоявшимся мировым подходам институт по рассмотрению имущественных жалоб потребителей финансовых услуг служит важным элементом системы защиты прав потребителей. В законопроекте предполагается закрепить общие положения о финансовом омбудсмене: организационно-правовая форма, источники финансирования, компетенция и др.", - отмечается в обосновании.

Ожидается, что в 2020 году изменения претерпит и закон о гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц. В частности, предлагается увеличить срок выплаты возмещения банковского вклада, депозита. Сейчас люди вправе обратиться за выплатой не ранее 14 рабочих дней и не позднее двух лет с даты возникновения у Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц соответствующего обязательства. Планируется, что по новым правилам обращаться можно будет не ранее семи дней и не позднее пяти лет с момента возникновения обязательств. При этом предполагается, что человек будет иметь право восстановить пропущенный пятилетний срок обращения при наличии уважительных причин (например, если он долго был за границей). Кроме того, предлагается предусмотреть альтернативные способы выплат возмещения банковских вкладов (депозитов). В частности, их можно будет получить по почте, если сумма невелика, перечислить на счет в любом другом банке.

 
 
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  В Беларуси проработают возможность предоставления "кредитных каникул". Планируется также ввести институт финансового омбудсмена. Об этом говорится в...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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