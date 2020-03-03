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С комфортом для самых маленьких. Сколько детских садов откроются в Беларуси в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 900 дополнительных мест появилось в детских садах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это благодаря открытию в Солигорском и Минском районах новых учреждений в 2019 году, а также перепрофилированию помещений.
Повлияло на увеличение мест и открытие групп кратковременного пребывания для дошкольников. Ежедневно их посещают более 6,5 тысяч детей.
Антонина Оболевич, заместитель начальника отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:
В 2020 году в регионе планируют завершить строительство 12 учреждений для дошкольников.
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Новости Беларуси. Почти 900 дополнительных мест появилось в детских садах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это благодаря открытию в...
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