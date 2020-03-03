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С комфортом для самых маленьких. Сколько детских садов откроются в Беларуси в 2020 году

03.03.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 900 дополнительных мест появилось в детских садах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это благодаря открытию в Солигорском и Минском районах новых учреждений в 2019 году, а также перепрофилированию помещений.

Повлияло на увеличение мест и открытие групп кратковременного пребывания для дошкольников. Ежедневно их посещают более 6,5 тысяч детей.

С комфортом для самых маленьких. Сколько детских садов откроются в Беларуси в 2020 году

Антонина Оболевич, заместитель начальника отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:
За счет реконструкции введено новое учреждение дошкольного образования в г.п. Старобин Солигорского района на 120 мест. Открыто новое учреждение дошкольного образования в Минском районе на 40 мест. Продолжается вывод первых классов из детских садов в средние школы.

В 2020 году в регионе планируют завершить строительство 12 учреждений для дошкольников.

С комфортом для самых маленьких. Сколько детских садов откроются в Беларуси в 2020 году

С комфортом для самых маленьких. Сколько детских садов откроются в Беларуси в 2020 году

Люди в материале: Антонина Оболевич

 
 
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Новости Беларуси. Почти 900 дополнительных мест появилось в детских садах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это благодаря открытию в...
 
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