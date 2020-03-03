ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе

03.03.2020 20:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области активизируются весенние насекомые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, жители Борисовского района заметили в лесу клещей.

Официально ни один из случаев пока не подтвержден. Однако специалисты не исключают, что в 2020 году клещи могут появиться гораздо раньше, чем в прошлые годы – благоприятствует погода.

В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе

Екатерина Гаврилова, энтомолог Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Как в народе говорят: снег сошел – клещи сразу просыпаются. В прошлом году первые случаи были в конце марта, когда начиналась оттепель. В этом году намного теплее зима, поэтому активизация клещей будет намного раньше.

Эпидемиологи напоминают, что в лесу или парке стоит носить плотную одежду, желательно светлого цвета, чтобы было легче заметить клещей, а также не забывать о головных уборах и спреях от насекомых.

В начале марта первых клещей заметили в Борисовском районе

Люди в материале: Екатерина Гаврилова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области активизируются весенние насекомые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, жители Борисовского района заметили в лесу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Албания и Северная Македония готовы к переговорам о членстве в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика