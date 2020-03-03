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Легко ли получить права инвалиду-колясочнику в Беларуси? Две истории
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как получить водительское удостоверение, когда ты уже и так передвигаешься на «колесах»? С такой проблемой к нашим корреспондентам обратился брестчанин Сергей Моцунов. Он решил пересесть с инвалидной коляски за руль автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противопоказаний врачи не нашли, но оказалось, что обучиться вождению проблематично. Единственную в области машину с ручным управлением сдали на металлолом.
Сергей Моцунов, брестчанин:
Три года назад брестчанин Сергей Моцунов решил получить права и наконец съездить. Врачи были благосклонны, а вот с обучением возникли проблемы. Теорию пройти можно и в Бресте. А чтобы обучиться вождению, ехать придется в Минск. По времени – минимум месяц. Оставить пожилых родителей у Сергея не выйдет. Говорит: найти доступное для людей с инвалидностью жилье, оплатить проезд, питание – траты на обучение вырастают в пять раз.
Сергей Моцунов:
А ведь еще три года назад «особенных» водителей в регионе готовили. На базе Кобринско-Малоритской межрайонной структуры ДОСААФ, где числился единственный автомобиль с ручным управлением.
Анжела Миронюк – одна из первых в Брестской области, кто прошел до конца весь путь ученика.
Анжела Миронюк, руководитель Брестской региональной организации «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Водительский стаж – 4 года. Сегодня Анжела возглавляет региональное отделение ассоциации инвалидов-колясочников. В поле зрения – безбарьерная среда, парковки, обучение. Говорит, старенькую легенду советского автопрома с ручным управлением, на которой «заруливать» училась сама, списали на металлолом.
Николай Арсенович, председатель Брестского областного совета ДОСААФ:
По данным медкомиссий и ГАИ, желающих получить права среди людей с ограниченными возможностями в области наберется порядка 60 человек. Проблема обучения стоит остро не только перед брестским, но и другими регионами Беларуси.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Подключить автошколы к обучению непросто. Держать автомобиль с автоматической коробкой передач ради двух или трех учеников – значит превратить его в «недвижимость». Коммерчески невыгодно. Но возникает вопрос: стоит ли социальные отношения строить «на рубле»?
В Брестской области прорабатывают решение: теорию изучать на местах, а вождение – в областном центре, где и будет находиться переоборудованный автомобиль на балансе государственного учреждения.
Василий Соловчук, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома:
Планируется, что в 2021 году в Бресте появится и социальное временное жилье – гостиничный номер со всеми удобствами, чтобы люди могли останавливаться на время обучения.
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Новости Беларуси. Как получить водительское удостоверение, когда ты уже и так передвигаешься на «колесах»? С такой проблемой к нашим корреспондентам обратился...
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