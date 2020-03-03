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Поиск альтернативных источников, цены и логистика. Александр Лукашенко провёл совещание по нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как снизить долю нефтеперерабатывающего комплекса в структуре ВВП и с какими поставщиками сырья Беларуси выгодно заключать контракты? Президент провел совещание по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
Ежемесячно страна недополучает 1 миллион тонн сырья. Наши НПЗ работают в условиях дефицита нефти. Напомним, Россия приостановила поставки, поскольку приемлемые для обоих партнеров условия найти пока не удалось. Беларусь тем временем ведет активный поиск альтернативных источников.
3 марта Александр Лукашенко принял кадровое решение. Обновление в правительстве – вопросы нефтеперерабатывающего комплекса отныне курировать будет Юрий Назаров, экс-глава «Беллесбумпрома».
Еще до начала совещания Президент принял Юрия Назарова. Экс-председатель концерна «Беллесбумпром» стал вице-премьером. С 3 марта он заменил на посту Игоря Ляшенко, тот в свою очередь переходит на другую работу. Таким образом, Юрию Назарову предстоит курировать непростую сферу в непростой момент.
И сразу в бой. Совещания по работе нефтехимического комплекса у главы государства проходят периодически. А в узком составе его участники, своего рода рабочая группа, собираются еще чаще.
Вопрос для страны сейчас действительно актуальный. С конца декабря наши НПЗ работают в условиях сниженной загрузки – сказывается нехватка сырья. Ежемесячно мы недополучаем около 1 миллиона тонн. Нужды внутреннего рынка удовлетворены, а вот экспорт в таких условиях просел.
Очевидно, что страны с открытой экономикой и отсутствием собственного сырья становятся уязвимы в моменты таких нефтяных спекуляций. Тенденция мировая, вплотную затронула и Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сложные ситуации заставляют мобилизоваться и в некоторой степени даже становятся двигателем прогресса. Очевидно, что сейчас остро встал вопрос структуры ВВП. Нефтяная отрасль, понятно, вносит и будет вносить свой вклад, но доля его должна снижаться.
Александр Лукашенко:
Немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета, хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год. Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП.
Правительству предстоит над этим потрудиться. Еще один момент – диверсификация – поиск альтернативных источников. Страна не должна зависеть от одного поставщика. Никто, конечно, не отменяет долгосрочного сотрудничества с давними партнерами, но и новые связи нужно налаживать.
Александр Лукашенко:
Нефть предлагают многие поставщики. Но важна не только цена за баррель, но еще и логистика. И решать вопрос надо системно: должна быть выстроена рабочая схема, создана соответствующая инфраструктура.
В Беларуси завершается масштабная модернизация нефтеперерабатывающих предприятий. В стране два завода: на юге – мозырский, на севере – новополоцкий. Они производят высококачественный продукт, который востребован на рынке. И потому задача сейчас – обеспечить их гарантированную работу с полной загрузкой.
Александр Лукашенко:
В настоящее время из балтийских портов доставлять сырье можно лишь по железнодорожной ветке. Конечно, это далеко не оптимальный вариант. Трубопровод сделал бы схему поставок куда более удобной.
Александр Лукашенко:
Очень серьезные заявления и намерения со стороны США. С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И вы видели, на Мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Поэтому надо просто шевелиться.
США, Казахстан, Азербайджан, а также российские компании – список возможных поставщиков правительство пытается расширить. 5-6 российских компаний уже согласились на продажу без премии. Более того, через литовский порт в Беларусь доставят сырье, купленное через трейдеров.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
С крупными российскими поставщиками договоренностей, которые устроили бы обе стороны, пока нет. Но поиск решения будет продолжен. Беларусь остается открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества со всеми потенциальными партнерами.
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Новости Беларуси. Как снизить долю нефтеперерабатывающего комплекса в структуре ВВП и с какими поставщиками сырья Беларуси выгодно заключать контракты?...
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