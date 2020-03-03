|
Обустраиваем спальню: какую выбрать мебель для маленькой и большой спальни
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Какая мебель обязательна в спальне
Главной мебелью в спальне является кровать. В зависимости от количества спящих в комнате, кровать может быть одно- или двуспальная, отдельностоящая, встроенная (трансформер), двухъярусная. Одна комната также может вмещать несколько спальных мест (например, детская).
Мебель для спальни, кроме кровати
Мебель для спальни выбирается зависимо от нужд, предпочтений, распорядка хозяина. Перед покупкой любой мебели (в том числе кровати) следует учесть, какая еще мебель планируется в комнате. Это поможет грамотно продумать эргономику помещения и избежать ошибок в планировке.
Комод. Позволяет организовать компактное хранение постельного белья, спальных предметов, одежды, личных вещей, косметики.
Шкаф. Выполняет те же функции, что и комод. Плюс позволяет хранить бытовую технику (пылесос, отпариватель), книги, предметы декора, одежду в разложенном виде.
Прикроватные тумбы. Используются как место для хранения предметов первой необходимости — будильник, книга, бижутерия, смартфон. Приобретаются парно (для двуспальной кровати) или одинарно (одноместный вариант).
Туалетный столик. Незаменимая мебель для спальни, за которой женщина ухаживает за собой и отдыхает одновременно. Туалетные столики компактны, включают зеркало, шуфлядки (для хранения фена, утюжка) и иногда подсветку.
Какую выбрать мебель для маленькой спальни
Какую выбрать мебель для просторной спальни
Кровать в большую спальню можно выбрать большую: даже если живете в одиночку, вам никто не запретит довольствоваться просторным спальным местом!
Большая площадь комнаты позволяет поставить тумбу для телевизора, не боясь за «съеденное» пространство. Кстати, вместо тумбы можно использовать комод или журнальный стол — выбор зависит от высоты кровати напротив.
Скамья или пуф повышают степень комфорта, если установить мягкую мебель у изножья кровати. На них удобно одеваться сидя, а в нише изделия — хранить постельное белье.
Канапе, мягкое кресло или небольшой диван — такая мебель устанавливается в больших спальнях для организации зоны отдыха. Сюда же можно перенести пуф под ноги.
Творческие люди нуждаются в специально отведенной зоне для работы. Желательно разместить у окна большой стол, пару стульев и даже тумбу для хранения предметов. Уютную атмосферу дополнят торшеры с теплым светом и другие дополнительные источники освещения.
Уже определились, какую выбрать мебель для спальни? Загляните в каталог TAM.BY, где найдется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)