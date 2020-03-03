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Обустраиваем спальню: какую выбрать мебель для маленькой и большой спальни

03.03.2020 21:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Продолжаем лайфхаки на тему интерьера. Сегодня редакция TAM.BY расскажет, какую выбрать мебель для спальни, чтобы организованное пространство приносило максимум комфорта и функциональности.

Содержание:

♦ Какая мебель обязательна в спальне
♦ Мебель для спальни, кроме кровати
♦ Какую выбрать мебель для маленькой спальни
♦ Какую выбрать мебель для просторной спальнии

Какая мебель обязательна в спальне


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Главной мебелью в спальне является кровать. В зависимости от количества спящих в комнате, кровать может быть одно- или двуспальная, отдельностоящая, встроенная (трансформер), двухъярусная. Одна комната также может вмещать несколько спальных мест (например, детская).

Мебель для спальни, кроме кровати


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Мебель для спальни выбирается зависимо от нужд, предпочтений, распорядка хозяина. Перед покупкой любой мебели (в том числе кровати) следует учесть, какая еще мебель планируется в комнате. Это поможет грамотно продумать эргономику помещения и избежать ошибок в планировке.

Комод. Позволяет организовать компактное хранение постельного белья, спальных предметов, одежды, личных вещей, косметики.

Шкаф. Выполняет те же функции, что и комод. Плюс позволяет хранить бытовую технику (пылесос, отпариватель), книги, предметы декора, одежду в разложенном виде.

Прикроватные тумбы. Используются как место для хранения предметов первой необходимости — будильник, книга, бижутерия, смартфон. Приобретаются парно (для двуспальной кровати) или одинарно (одноместный вариант).

Туалетный столик. Незаменимая мебель для спальни, за которой женщина ухаживает за собой и отдыхает одновременно. Туалетные столики компактны, включают зеркало, шуфлядки (для хранения фена, утюжка) и иногда подсветку.

Какую выбрать мебель для маленькой спальни


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
  • Большая кровать в маленькой спальне вряд ли будет функциональной: лучше заменить такую мебель раскладными диванами (с механизмами клик-клак, аккордеон) или диваном-трансформером, который прячется в настенную панель.
  • Если планируете приобрести в спальню телевизор, то рассмотрите кронштейн вместо тумбы (если она для вашей площади неуместна).
  • До сих пор шкафы-купе не теряют популярности: они идеально вписываются даже в маленьких комнатах. Удачным решением будет зеркальный шкаф, отражающие дверцы которого заменят зеркало (отдельностоящее или вмонтированное в туалетный столик) и визуально расширят площадь комнаты.
  • Рабочее пространство можно организовать таким образом, чтобы оно не занимало большую площадь спальни. Например, для работы и учебы подойдут стол-трансформер или большая столешница-подоконник из постформинга.
  • Не забывайте, что в маленькой комнате рекомендуется вертикальное хранение вещей. Задействуйте полки, узкие тумбы-«столбики», шкафы до потолка. От широкой и низкой мебели (типа комода, банкетки) лучше отказаться.

Какую выбрать мебель для просторной спальни


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кровать в большую спальню можно выбрать большую: даже если живете в одиночку, вам никто не запретит довольствоваться просторным спальным местом!

Большая площадь комнаты позволяет поставить тумбу для телевизора, не боясь за «съеденное» пространство. Кстати, вместо тумбы можно использовать комод или журнальный стол — выбор зависит от высоты кровати напротив.

Скамья или пуф повышают степень комфорта, если установить мягкую мебель у изножья кровати. На них удобно одеваться сидя, а в нише изделия — хранить постельное белье.

Канапе, мягкое кресло или небольшой диван — такая мебель устанавливается в больших спальнях для организации зоны отдыха. Сюда же можно перенести пуф под ноги.

Творческие люди нуждаются в специально отведенной зоне для работы. Желательно разместить у окна большой стол, пару стульев и даже тумбу для хранения предметов. Уютную атмосферу дополнят торшеры с теплым светом и другие дополнительные источники освещения.

Уже определились, какую выбрать мебель для спальни? Загляните в каталог TAM.BY, где найдется корпусная мебель в Минске, и выбирайте выгодные предложения для уютной квартиры!

 
Теги: Минск
 
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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