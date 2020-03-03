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Венгрия призывает органы Евросоюза до июня ратифицировать соглашения с Беларусью об облегчении визового режима

03.03.2020 21:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил 3 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Минске с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

П. Сийярто сказал, что Венгрия заинтересована в укреплении отношений между Евросоюзом и ЕАЭС, а Беларусь в этом случае является своеобразным мостом. В том числе Беларусь – важный партнер Европейского союза, а сотрудничество строится на диалоге, а не на санкциях.

Он отметил, что венгерская сторона призывает органы Европейского союза до июня ратифицировать соглашения с Беларусью об облегчении визового режима и реадмиссии. "Мы считаем, что процесс подписания этих соглашений был достаточно медленный. Мы также считаем неправильным то, что в этом переходном периоде граждане Беларуси должны платить больше за шенгенскую визу", - сказал Петер Сийярто.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил 3 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Минске с министром иностранных дел Беларуси...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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Смалявiцкi край
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