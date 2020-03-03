Венгрия призывает органы Евросоюза до июня ратифицировать соглашения с Беларусью об облегчении визового режима

П. Сийярто сказал, что Венгрия заинтересована в укреплении отношений между Евросоюзом и ЕАЭС, а Беларусь в этом случае является своеобразным мостом. В том числе Беларусь – важный партнер Европейского союза, а сотрудничество строится на диалоге, а не на санкциях.





Он отметил, что венгерская сторона призывает органы Европейского союза до июня ратифицировать соглашения с Беларусью об облегчении визового режима и реадмиссии. "Мы считаем, что процесс подписания этих соглашений был достаточно медленный. Мы также считаем неправильным то, что в этом переходном периоде граждане Беларуси должны платить больше за шенгенскую визу", - сказал Петер Сийярто.