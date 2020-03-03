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Уже четверо. В Беларуси лабораторно подтвержден 4й случай заражения коронавирусом

03.03.2020 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило четвертый случай заражения коронавирусом в стране.

Уже четверо. В Беларуси лабораторно подтвержден 4й случай заражения коронавирусом
«В Беларуси подтвержден лабораторно 4 случай наличия коронавируса», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Положительный тест на РНК коронавируса принадлежит гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов.

«В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение», - заверили в Минздраве.

Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования. 

Кроме того, известно, что ещё 2 теста, пациентов относящихся к контакту 1-го уровня предварительно демонстрируют положительные результаты.

«Проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно», - отметили в министерстве.

Там также заверили, что все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.

«Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них», - предположили в Минздраве.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило четвертый случай заражения коронавирусом в стране.
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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