89-летний Михаил Горбачев освоил iPad: помогли барышни Венедиктова

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Алексей Венедиктов – человек, с которым Горбачев в последние годы встречается регулярно, – рассказал Sobesednik.ru, чем сейчас живет Михаил Сергеевич, какие подарки получает и в какой мере интересуется политической жизнью. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»– человек, с которым Горбачев в последние годы встречается регулярно, –Sobesednik.ru, чем сейчас живет Михаил Сергеевич, какие подарки получает и в какой мере интересуется политической жизнью.





– Алексей Алексеевич, что сейчас интересует Горбачева? В какой мере политика входит в сферу его интересов?





– Несколько месяцев назад мы с Муратовым (Дмитрий Муратов – главный редактор «Новой газеты». – Авт.) подарили ему iPad. И наши барышни из редакции научили Михаила Сергеевича им пользоваться. Мы были уверены, что он будет смотреть фильмы своей молодости. Загнали туда кино — от «Подвига разведчика» до «Весны на Заречной улице».





Но он смотрит новости. Смотрит карты. Он овладел поиском и смотрит все, что касается отношений США и России в области разоружения. Мы просто видим это, и он про это рассказывает. И мы делаем вывод о том, что он интересуется современной политической жизнью очень активно.





– Михаил Сергеевич сейчас в России, в Москве?





– Да, в Москве. Из России он не уезжал года три или четыре — точно.





– Что-то сегодня ему дарите на день рождения?





– Когда мы с ним сидели последний раз, он вспоминал, какой хлеб пекла его мама, когда он был маленьким, когда они жили в Ставропольском крае. Она покрывала хлеб марлей, а он, мальчик, ложился сверху, чтобы хлеб сдулся. А потом он вставал, и хлеб распрямлялся. Мы попросили, и нам из Ставрополя привезли подобный хлеб. Наши друзья напрягли губернатора, и сейчас Михаилу Сергеевичу повезут три каравая.





– Знает ли Михаил Сергеевич про инициативу о пожизненном сенаторстве для бывших президентов? Готов ли заседать в Совете Федерации?





– Про инициативу он точно знает. Мы с ним говорили про поправки в Конституцию, но про пожизненное сенаторство не говорили. Вообще, он очень аккуратен в обсуждении действующих властей. Говорит: «Это мое правило».



