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89-летний Михаил Горбачев освоил iPad: помогли барышни Венедиктова

03.03.2020 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 марта 2020 года президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 89 лет.


Фото: Global Look Press

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов – человек, с которым Горбачев в последние годы встречается регулярно, – рассказал Sobesednik.ru, чем сейчас живет Михаил Сергеевич, какие подарки получает и в какой мере интересуется политической жизнью.

– Алексей Алексеевич, что сейчас интересует Горбачева? В какой мере политика входит в сферу его интересов?

– Несколько месяцев назад мы с Муратовым (Дмитрий Муратов – главный редактор «Новой газеты». – Авт.) подарили ему iPad. И наши барышни из редакции научили Михаила Сергеевича им пользоваться. Мы были уверены, что он будет смотреть фильмы своей молодости. Загнали туда кино — от «Подвига разведчика» до «Весны на Заречной улице».

Но он смотрит новости. Смотрит карты. Он овладел поиском и смотрит все, что касается отношений США и России в области разоружения. Мы просто видим это, и он про это рассказывает. И мы делаем вывод о том, что он интересуется современной политической жизнью очень активно.

– Михаил Сергеевич сейчас в России, в Москве?

– Да, в Москве. Из России он не уезжал года три или четыре — точно.

– Что-то сегодня ему дарите на день рождения?

– Когда мы с ним сидели последний раз, он вспоминал, какой хлеб пекла его мама, когда он был маленьким, когда они жили в Ставропольском крае. Она покрывала хлеб марлей, а он, мальчик, ложился сверху, чтобы хлеб сдулся. А потом он вставал, и хлеб распрямлялся. Мы попросили, и нам из Ставрополя привезли подобный хлеб. Наши друзья напрягли губернатора, и сейчас Михаилу Сергеевичу повезут три каравая.

Знает ли Михаил Сергеевич про инициативу о пожизненном сенаторстве для бывших президентов? Готов ли заседать в Совете Федерации?

– Про инициативу он точно знает. Мы с ним говорили про поправки в Конституцию, но про пожизненное сенаторство не говорили. Вообще, он очень аккуратен в обсуждении действующих властей. Говорит: «Это мое правило».
 
 
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2 марта 2020 года президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 89 лет.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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