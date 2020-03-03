Албания и Северная Македония готовы к переговорам о членстве в ЕС

«Сегодня Еврокомиссия представила обновленные данные о прогрессе Албании и Северной Македонии в осуществлении правовых реформ, в частности, в сферах, определенных Европейским советом в июне 2018 года. Обе страны достигли существенных и устойчивых результатов, исходя из чего Еврокомиссия подтверждает действие рекомендации открыть с Албанией и Северной Македонией переговоры о вхождении в ЕС», - говорится в документе.





Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи подчеркнул, что доклад Еврокомиссии сделан на основе новой методологии процесса вхождения в ЕС, которая была уточнена по поручению стран-членов.









«Еврокомиссия твердо придерживается собственных рекомендаций открыть переговоры относительно вхождения Албании и Северной Македонии, и я надеюсь, что страны-члены примут положительное решение уже в течение следующих недель», - отметил еврокомиссар.





Как сообщал Укринформ, Европейский совет во время встречи в Брюсселе 15 октября не смог достичь консенсуса в отношении начала переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. Против выступили Франция, Нидерланды и Дания, правительства которых сочли, что эти балканские страны осуществили недостаточно реформ. Руководители Еврокомиссии и ведущие политические силы Европарламента назвали такой отказ «стратегической ошибкой».





5 февраля 2020 года Еврокомиссия представила предложения относительно усовершенствования процедуры переговоров с кандидатами в Евросоюз - с учетом рекомендаций членов ЕС.









Еврокомиссия надеется, что ЕС сможет начать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией еще до так называемого Балканского саммита, который должен состояться в столице Хорватии Загребе 7 мая.



