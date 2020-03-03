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Белорусы узнали соперников по групповому этапу Лиги наций
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша команда выступит в дивизионе С. И поспорит за выход из группы с командами Казахстана, Литвы и Албании. Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года.
Победитель группы получит повышение и в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в дивизионе В. Четыре команды, занявшие последние места в своих группах, в марте 2022-го определят двух неудачников, которые отправятся в дивизион D.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда выступит в...
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