Белорусы узнали соперников по групповому этапу Лиги наций

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда выступит в дивизионе С. И поспорит за выход из группы с командами Казахстана, Литвы и Албании. Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года.





Победитель группы получит повышение и в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в дивизионе В. Четыре команды, занявшие последние места в своих группах, в марте 2022-го определят двух неудачников, которые отправятся в дивизион D.