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Белорусы узнали соперников по групповому этапу Лиги наций

03.03.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наша команда выступит в дивизионе С. И поспорит за выход из группы с командами Казахстана, Литвы и Албании. Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. 

Белорусы узнали соперников по групповому этапу Лиги наций

Победитель группы получит повышение и в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в дивизионе В. Четыре команды, занявшие последние места в своих группах, в марте 2022-го определят двух неудачников, которые отправятся в дивизион D.

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Новости Беларуси. Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу футбольной Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Наша команда выступит в...
 
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