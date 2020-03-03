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Историческое противостояние между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром». Кому достанется Суперкубок Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартует 4 марта матчем за Суперкубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На поле футбольного клуба «Минск» встретятся чемпион страны – брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». Команды уже прибыли в столицу. 3 марта прошли пресс-конференции главных тренеров и тренировки обеих дружин.
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Историческое противостояние между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром». Кому достанется Суперкубок Беларуси?
Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартует 4 марта матчем за Суперкубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На поле футбольного клуба «Минск»...
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