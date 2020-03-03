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В Беларуси подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом

03.03.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом

Таким образом, в стране по официальной информации уже четыре случая инфицирования. Кроме того, сейчас врачи перепроверяют анализы еще двух пациентов, предварительные тесты которых также показали положительный результат на Covid-19. Окончательные результаты по этим пробам будут известны позже.

В Беларуси подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом

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Новости Беларуси. В Беларуси лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе...
 
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