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В Беларуси подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, в стране по официальной информации уже четыре случая инфицирования. Кроме того, сейчас врачи перепроверяют анализы еще двух пациентов, предварительные тесты которых также показали положительный результат на Covid-19. Окончательные результаты по этим пробам будут известны позже.
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Новости Беларуси. В Беларуси лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе...
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