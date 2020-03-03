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Фотограф обнаружил старинную шкатулку с негативами из 1900-го. На них были коты!
Источник материала: Tut.by
Фотограф и режиссер из Парижа Матье Стерн в своем старом семейном доме
Началось всё с того, что пару недель назад Матье купил винтажную камеру на блошином рынке, в которой обнаружил пленку. Он обратился в фотостудию, чтобы проявить ее, и обнаружил там несколько чьих-то семейных фотографий. После этого видео кто-то из членов семьи рассказал ему, что в их старом доме тоже есть «капсула времени».
Там хранились вырезанные из бумаги девочка, собачка и цветочки, ракушка, монета, какая-то баночка и перьевая ручка. А еще конверт, в котором было самое интересное — два негатива.
Что же сфотографировала девочка и решила оставить потомкам? Котов!
Негативы Матье проявлял при помощи техники, которая называется цианотипия. Бумага покрывается специальным составом и закрепляется в раме с негативом. Затем рама отправляется под УФ-лампу.
Позже снимок помещается в воду, обрабатывается перекисью и сушится.
И вот что было на первом снимке:
На втором фото было сразу несколько домашних животных:
Еще круче, что с помощью современных технологий француз смог раскрасить фотографии. Получилось здорово:
Это не единственная «капсула времени», которую обнаружили в последние годы. Почитайте о сумке, которую девушка забыла в далеком 1957-м году, но содержимое было
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