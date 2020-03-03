ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотограф обнаружил старинную шкатулку с негативами из 1900-го. На них были коты!

03.03.2020 21:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фотограф и режиссер из Парижа Матье Стерн в своем старом семейном доме обнаружил шкатулку, принадлежавшую примерно в 1900 году маленькой девочке. Помимо безделушек, в ней было 2 негатива. И, конечно же, фотограф проявил их! Историю кратко передал twizz.ru.


Началось всё с того, что пару недель назад Матье купил винтажную камеру на блошином рынке, в которой обнаружил пленку. Он обратился в фотостудию, чтобы проявить ее, и обнаружил там несколько чьих-то семейных фотографий. После этого видео кто-то из членов семьи рассказал ему, что в их старом доме тоже есть «капсула времени».


Там хранились вырезанные из бумаги девочка, собачка и цветочки, ракушка, монета, какая-то баночка и перьевая ручка. А еще конверт, в котором было самое интересное — два негатива.


Что же сфотографировала девочка и решила оставить потомкам? Котов!

Негативы Матье проявлял при помощи техники, которая называется цианотипия. Бумага покрывается специальным составом и закрепляется в раме с негативом. Затем рама отправляется под УФ-лампу.


Позже снимок помещается в воду, обрабатывается перекисью и сушится.


И вот что было на первом снимке:


На втором фото было сразу несколько домашних животных:


Еще круче, что с помощью современных технологий француз смог раскрасить фотографии. Получилось здорово:


Это не единственная «капсула времени», которую обнаружили в последние годы. Почитайте о сумке, которую девушка забыла в далеком 1957-м году, но содержимое было раскрыто только сейчас.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей: мы ценим поддержку Венгрии во всех исключительно сферах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика