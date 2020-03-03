Фотограф обнаружил старинную шкатулку с негативами из 1900-го. На них были коты!

Источник материала: Tut.by

Фотограф и режиссер из Парижа Матье Стерн в своем старом семейном доме обнаружил шкатулку, принадлежавшую примерно в 1900 году маленькой девочке. Помимо безделушек, в ней было 2 негатива. И, конечно же, фотограф проявил их! Историю кратко передал twizz.ru.





Началось всё с того, что пару недель назад Матье купил винтажную камеру на блошином рынке, в которой обнаружил пленку. Он обратился в фотостудию, чтобы проявить ее, и обнаружил там несколько чьих-то семейных фотографий. После этого видео кто-то из членов семьи рассказал ему, что в их старом доме тоже есть «капсула времени».





Там хранились вырезанные из бумаги девочка, собачка и цветочки, ракушка, монета, какая-то баночка и перьевая ручка. А еще конверт, в котором было самое интересное — два негатива.





Что же сфотографировала девочка и решила оставить потомкам? Котов!

Негативы Матье проявлял при помощи техники, которая называется цианотипия. Бумага покрывается специальным составом и закрепляется в раме с негативом. Затем рама отправляется под УФ-лампу.





Позже снимок помещается в воду, обрабатывается перекисью и сушится.





И вот что было на первом снимке:





На втором фото было сразу несколько домашних животных:





Еще круче, что с помощью современных технологий француз смог раскрасить фотографии. Получилось здорово:





Это не единственная «капсула времени», которую обнаружили в последние годы. Почитайте о сумке, которую девушка забыла в далеком 1957-м году, но содержимое было раскрыто только сейчас .