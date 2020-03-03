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Воспитанники яслей-сада «Радуга» в аг.Мышковичи отметили Всемирный день кошек

03.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

1 марта во всем мире отмечают праздник – Всемирный день кошек. Домашние любимцы сегодня живут повсюду и всегда рядом с человеком. Они – звезды интернета, они – вдохновители своих хозяев, они источники радости и хорошего настроения.

Воспитанники яслей-сада «Радуга» в аг.Мышковичи отметили Всемирный день кошек

Как рассказала заместитель заведующего по основной деятельности ясли-сада «Радуга» аг.Мышковичи  Вероника Асташова, педагоги и воспитанники их учреждения с удовольствием отметили этот день. В группах с воспитанниками были проведены тематические беседы, в ходе которых дети узнали, что существует множество пород кошек, познакомились с правилами ухода за пушистыми питомцами, отгадывали загадки, поиграли в подвижные игры «Лохматый пес», «Поймай рыбку», «Туннель».


Воспитанники яслей-сада «Радуга» в аг.Мышковичи отметили Всемирный день кошек

В фойе учреждения была организована общая фотовыставка «Мой маленький друг», выставка детских рисунков и поделок «Кисонька-мурысенька».


Воспитанники яслей-сада «Радуга» в аг.Мышковичи отметили Всемирный день кошек

А для воспитанников старших групп организовали праздник под названием «Кошечка Мура – Мур-Мур-Шоу». В гости к детям пришла киса Мура, которая принесла письма от котов со всего мира. В них, помимо добрых пожеланий, было кое-что любопытное – конкурсы и игры.
Воспитанники яслей-сада «Радуга» в аг.Мышковичи отметили Всемирный день кошек

Первое письмо пришло от кошки Матильды из мультфильма про Карлсона с игрой «Прокати клубок». Второе письмо – от египетской кошки Бастет, с заданием «Кошачий стиль». Третье – от самого обиженного мышиным племенем кота Тома, он подготовил для детей игру «Собака лает и кошек пугает». Четвёртое – от самого толстого кота Гарфилда. Он написал, что любовь к сливкам и сладкому сну превратило его из мурлыки в толстуна. А чтобы этого не случилось с детьми, необходимо каждый день танцевать. Последнее письмо пришло от кота Леопольда, в нем были спрятаны памятные медали.
Воспитанники яслей-сада «Радуга» в аг.Мышковичи отметили Всемирный день кошек

В конце мероприятия все дети получили звание «Юный защитник природы».

 
 
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1 марта во всем мире отмечают праздник – Всемирный день кошек. Домашние любимцы сегодня живут повсюду и всегда рядом с человеком. Они – звезды...
 
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Вороновская газета
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Полымя
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