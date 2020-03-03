У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»

Источник материала: СТВ

К созданию «катюш» подключили несколько предприятий Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал». Работали по военному графику – круглые сутки.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад













Параллельно развернулось производство установок и снарядов на территории всей страны. А в это время к Воронежу приблизились немцы.





Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):

В силу этого обстоятельства немедленно в Воронеже на заводы, производящие военную технику, загоняли полувагоны, автокраны грузили вырванные станки в полувагоны, и вся эта техника была срочно переброшена на голое место. Были поставлены станки, у станков стали подростки на деревянные ящики, потому что мужское население было призвано, а стены у заводов возводились потом в любую погоду.

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»













О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Читайте также:

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132