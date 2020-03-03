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У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»
Источник материала: СТВ
К созданию «катюш» подключили несколько предприятий Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал». Работали по военному графику – круглые сутки.
Параллельно развернулось производство установок и снарядов на территории всей страны. А в это время к Воронежу приблизились немцы.
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
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У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»
К созданию «катюш» подключили несколько предприятий Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал». Работали по военному графику –...
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