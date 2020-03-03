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Велогонщик сборной России заразился коронавирусом
Источник материала: Tut.by
Российский велогонщик команды Gazprom-Rusvelo Игорь Боев заразился коронавирусом во время «Тура ОАЭ», сообщает телеграм-канал
Заражен также механик команды Дмитрий Филиппович. Их содержат под карантином.
Анализы остальных членов российской команды показали отрицательный результат, но в ближайшее время их всех проверят повторно.
По предварительным данным, спортсмены могли заразиться от своих коллег из Италии, с которыми контактировали во время соревнований.
Под карантином также содержатся команды из Франции и Италии.
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Российский велогонщик команды Gazprom-Rusvelo Игорь Боев заразился коронавирусом во время «Тура ОАЭ», сообщает телеграм-канал Baza.
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