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Велогонщик сборной России заразился коронавирусом

03.03.2020 23:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский велогонщик команды Gazprom-Rusvelo Игорь Боев заразился коронавирусом во время «Тура ОАЭ», сообщает телеграм-канал Baza.


Фото: твиттер Игоря Боева (гонщик — справа)

Заражен также механик команды Дмитрий Филиппович. Их содержат под карантином.

Анализы остальных членов российской команды показали отрицательный результат, но в ближайшее время их всех проверят повторно.

По предварительным данным, спортсмены могли заразиться от своих коллег из Италии, с которыми контактировали во время соревнований.

Под карантином также содержатся команды из Франции и Италии.

 
 
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Российский велогонщик команды Gazprom-Rusvelo Игорь Боев заразился коронавирусом во время «Тура ОАЭ», сообщает телеграм-канал Baza.
 
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