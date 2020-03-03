Велогонщик сборной России заразился коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Российский велогонщик команды Gazprom-Rusvelo Игорь Боев заразился коронавирусом во время «Тура ОАЭ», сообщает телеграм-канал Baza .



Фото: твиттер Игоря Боева (гонщик — справа)

Заражен также механик команды Дмитрий Филиппович. Их содержат под карантином.

Анализы остальных членов российской команды показали отрицательный результат, но в ближайшее время их всех проверят повторно.

По предварительным данным, спортсмены могли заразиться от своих коллег из Италии, с которыми контактировали во время соревнований.

Под карантином также содержатся команды из Франции и Италии.