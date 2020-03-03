Лунный календарь на март: когда готовить рассаду огурцов и делать высадку в теплицу?

Источник материала: Полымя





Начало марта – время, когда все садоводы-огородники скупают семена в магазинах

А также садят в горшочки на подоконники семена и планируют очередной сезон на даче. Чтобы все задуманное осуществилось, а посадки дали богатый урожай, многие уже взяли в привычку сверять свои планы с положением луны.

2-3 марта, понедельник — вторник, Луна в Близнецах, растущая – Хорошее время для борьбы с вредителями сада. Можно также заняться посевами и подготовке семян к посадке. А вот уход за комнатными растениями лучше отложить на другой день.

4-6 марта, среда – пятница, Луна в Раке, растущая – Благоприятный период для полива комнатных растений и рассады , а также для посева на рассаду семян огурца, тыквенных культур, ранней капусты.

6-8 марта, пятница – воскресенье. Луна во Льве, растущая – Неплохое время для посева семян цветов, а также пряной зелени. А вот от подкормки растений лучше пока отказаться. Не будет удачна также борьба с вредителями.





9 марта, понедельник. Луна в Деве, полнолуние – День покоя, лучше всего в этот день не заниматься садово-огородными работами. К тому же, работая с садовым инструментов, высока вероятность получения травм.

10-12 марта, вторник — четверг, Луна в Весах, убывающая – Первые после полнолуния сутки также не очень удачны для работы с семенами. В последующие дни можно заняться посевом однолетних культур, лучше декоративных.

12-14 марта, четверг – суббота, Луна в Скорпионе, убывающая – Можно заняться замачиванием семян, поливом растений, а также подкормкой как рассады, так и комнатных цветов. Хорошее время также для высадки рассады в теплицы.

14-16 марта, суббота – понедельник, Луна в Стрельце, убывающая – Неблагоприятное время для посева и посадок. Лучше заняться в это время формированием кроны и обрезкой деревьев, а также опрыскиванием сада от первых весенних болезней и вредителей.

17-18 марта, вторник – среда, Луна в Козероге, убывающая – Посевы, произведенные в эти дни, дадут хороший урожай, который, к тому же, будет долго храниться. Замечено: посеянные в такие дни растения, всходят и растут медленно, но дружно, и имеют мощную корневую систему и стебель.

19-21 марта, четверг – суббота, Луна в Водолее, убывающая – Не столь удачный день для посадок. Не стоит также заниматься поливом и подкормкой растений. А вот снять зимние укрытия там, где они еще остались, — самое время.

21-23 марта, суббота – понедельник, Луна в Рыбах, убывающая – Можно замочить семена, которые планируете сеять в ближайшие дни. Очень хороший день для полива всех растений. Дачное время также для высадки готовой рассады в теплицы.





24 марта, вторник, Луна в Овне, новолуние – Неудачный день для любых работ с растениями. Посев семян и посадка растений также будут неблагоприятны в следующие за новолунием сутки.

25-26 марта, среда – четверг, Луна в Овне, растущая – Можно провести омолаживающую обрезку растений, а также заняться уборкой сада. Благоприятное время для раскорчевки старых и больных деревьев и кустарников в саду.

27-28 марта, пятница – суббота, Луна в Тельце, растущая – Очень хорошее время для посева семян и пересадки рассады в теплицы. Посеянный в эти дни урожай будет долго храниться, однако совершенно не годится для семенных целей.

29-31 марта, воскресенье – вторник, Луна в Близнецах, растущая – Хорошо заняться обработкой и подготовкой почвы. Посевом семян овощей лучше не заниматься, а вот посев цветов и любых декоративных культур будет весьма благоприятен.