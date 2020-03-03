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Это самый массовый случай отказа от путёвок. Белорусы отменяют бронь на август

03.03.2020 21:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассказывает Еврорадио Александр Копанев, директор “Республиканского союза туристических организаций”.

Это самый массовый случай отказа от путёвок. Белорусы отменяют бронь на август
“В последние дни туристы отказываются от поездок. Этот отказ уже можно назвать массовым. В первую очередь это касается Италии, но в том числе люди начинают задумываться, стоит ли вообще ехать в другие регионы. 

Вы же сами знаете, что и в странах Европы, и в СНГ выявляются случаи [заражения коронавирусом], я уже не говорю про Азию. Все эти сообщения вызывают определённое опасение, поэтому люди и отказываются”, — рассказывает Еврорадио Александр Копанев, директор “Республиканского союза туристических организаций”.

 Белорусы массово отказываются от забронированных заграничных путёвок. Это глобальная тенденция последних дней: количество поездок резко сокращается во всём мире. Эксперты и туроператоры связывают это с сообщениями о вспышках китайского коронавируса.

Оценить масштаб отказов даже в примерных цифрах Александр Копанев не берётся. Кое-какие сведения можно узнать у компании Aviasales: “За последний месяц спрос на авиабилеты у белорусов снизился на 16%. Спрос на авиабилеты в Беларусь из других стран также снизился на 4%. Безусловно, максимальное снижение интереса аналитики зафиксировали к Китаю, куда за последние пару месяцев снизилось количество поисковых запросов в два раза, а количество купленных авиабилетов — в 2,5 раза”.

Сервис также сообщает, что за последнюю неделю на 41% снизился спрос на билеты из Беларуси в Италию, а в списке популярных направлений Апеннинский полуостров опустился на 10 строк.

“Отказы идут: отказываются и группы, и индивидуальные туристы, — продолжает Александр Копанев. — Доходит до того, что люди отказываются от поездок, которые забронированы на август, когда, по мнению Всемирной организации охраны здоровья, ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться и сойти на нет”.

Когда такое наблюдалось в последний раз? Из ответа Александра Копанева следует, что за всю историю турагентств в Беларуси это самый массовый случай отказа от путёвок.  


“Когда мы обсуждали эту ситуацию с руководителями туристических организаций, то пришли к выводу, что даже в эпидемию птичьего гриппа [2005-й год. — Еврорадио], которая была более опасной и унесла больше жизней, такого массового отказа от поездок не наблюдалось”. 

В самих турагентствах рассказывать о массовом отказе клиентов от поездок и, соответственно, о своих финансовых потерях не спешат. В колл-центрах пяти рандомных минских фирм Еврорадио как по одной методичке сообщили, что всё общение с прессой проходит с руководством. А вот во вторник днём во всех этих пяти агентствах руководителей не оказалось на рабочих местах.
 
 
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Рассказывает Еврорадио Александр Копанев, директор “Республиканского союза туристических организаций”.
 
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